El Algeciras mira con preocupación a la enfermería antes de recibir al Córdoba CF

El Córdoba CF sigue preparando la visita de este domingo a un Algeciras necesitado, tanto o más que los blanquiverdes, y que además recibirá al conjunto de Germán Crespo con problemas por las lesiones. Los de Iván Ania miran con preocupación a la enfermería, pues son varios los efectivos de su plantilla que están entre algodones, con especial énfasis en la defensa, donde el técnico asturiano cuenta con pocos futbolistas disponibles para el duelo ante el CCF.

Y es que Jordi Figueras, veterano central y uno de los fijos para Ania, sigue con problemas físicos que ya le impidieron jugar el pasado fin de semana y que le mantienen como seria duda para la visita del Córdoba. En circunstancias muy similares se encuentra otro central como Admonio, por lo que el Algeciras cuenta únicamente con dos centrales en plenitud de condiciones físicas, como son Van Rijn y Amoah, que regresará este fin de semana después de cumplir una sanción.

Ese problema de efectivos obligó a Ania a que el lateral derecho Carlos Albarrán jugase la pasado jornada en Pontevedra como improvisado central. Con el diestro pudiendo retornar a su posición, en la izquierda Tomás Sánchez aparece como el único lateral zurdo nato, toda vez que Ferni, que suele jugar más adelantado pero también puede retrasar su posición, ha sido confirmado como la última baja del Algeciras por una lesión en el menisco de la rodilla izquierda. Es por ello que Ale Benítez queda como la única alternativa para ambos costados de la defensa rojiblanca.

Los problemas de lesiones para el Algeciras afectan también al centro del campo. En la medular, Iván Ania no podrá contar con Mario Ortiz. El centrocampista cántabro lleva casi dos semanas lesionado en el cuádriceps y este domingo no podrá enfrentarse al que fuera su equipo en la temporada 2020-21. El mediocentro es una baja muy sensible para el técnico algecirista, que fue el principal valedor de su fichaje.

Con los efectivos justos -y algunos entre algodones- en la defensa y la importante ausencia de Mario Ortiz en el centro del campo, el Córdoba CF se encontrará a un Algeciras mermado para un partido al que ambos conjuntos llegan obligados a sumar.