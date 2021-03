Alfaro asume que al Córdoba CF le toca ser "duro mentalmente" y centrarse en el Betis Deportivo

Pablo Alfaro espera una mañana de domingo de fútbol intenso y grandes emociones en El Arcángel, con la esperanza de que el destino sonría a su equipo. El técnico blanquiverde ha incidido en la necesidad de que sus jugadores se centren en tratar de ganar al Betis Deportivo, sin tener la cabeza en lo que pueda suceder en otros campos, en esa cerrada pelea por la tercera posición del subgrupo IV-B.

"La semana anímicamente ha ido bien, primero porque con los tres puntos del partido anterior la semana se aclara bastante, y después porque tenemos la conciencia del partido que nos espera el domingo, lo que nos jugamos, que es el último partido de la primera fase, y sabemos que solo nos sirve conseguir la victoria. Ese es el único y vital objetivo ante el filial del Betis", recordó Alfaro en su primera respuesta en la sala de prensa de El Arcángel.

Pese a ello, el aragonés reconoció que tendrán que aislarse de todo el ruido exterior, y no es fácil. "Los jugadores son humanos, como el público y como todos, no somos robots. Pero uno de mis grandes trabajos de esta semana ha sido el concienciarlos de centrarnos en lo que dependa de nosotros. Depende de nosotros el partido contra el Betis Deportivo. Lo que ocurra fuera o lo que se pueda oír en la Tribuna, no podremos influir. Además, durante el transcurso del partido puedes tener mensajes negativos, positivos, pueden pasar cosas fuera que nos interesen o no. Lo más sensato es centrarnos en que llegamos con vida, con una igualdad tremenda, y que lo único que depende de nosotros es conseguir los tres puntos", explicó.

"Nos tenemos que fijar en las certezas y superarlas. Este grupo es muy potente y además se ha igualado, porque es muy complicado ganar partidos de seguido y te puede entrar el mal de altura de verte ahí. Y todo eso ha hecho que lleguemos al final así. Toca ser duros mentalmente, saber que hasta el último minuto va a tener trascendencia y después la competición seguirá. Esperamos y soñamos con que sea en el grupo de los tres primeros", reiteró el técnico para reforzar su mensaje.

Cuestionado por los puntos fuertes del Betis Deportivo, Alfaro dejó claro que respeta mucho al rival, al que tiene como un gran conjunto. "Es el equipo de nuestro subgrupo que tiene unas características muy definidas, muy buenos futbolistas y al pichichi de la categoría. Tienen jugadores muy dinámicos, algunos de ellos convocados con el primer equipo en Primera División y tienen una idea clara del equipo que son. Eso es lo que nos debe de ocupar, para intentar contrarrestarlo. Lo que suceda en la Ciudad Deportiva del Sevilla, pues que sea lo que tenga que ser", comentó Alfaro, que avisó de que el filial verdiblanco "intenta adueñar de los partidos, y trataremos de que no suceda eso, para intentar ahondar en sus puntos más débiles, que también los tiene".

Un domingo de "nervios"

Con un rival de nivel enfrente y las miradas puestas también en otros campos, Alfaro sabe que el partido será una prueba de fortaleza para su equipo. "Espero mucha incertidumbre, nervios y que seamos capaces de manejar la situación. Siempre las últimas jornadas son así. Volverán a suceder cosas extrañas, futbolísticamente hablando, como que el líder vaya al campo del Betis y encaje cuatro goles, que sucedió el domingo pasado porque el fútbol es así de caprichoso y de bonito", recordó el técnico del Córdoba CF.

Ante el tempranero horario, por cierto, el preparador cordobesista se resignó, pese a que nunca es el más deseado por los profesionales. "Es el que hay, ya está. Una de mis intenciones es lanzar mensajes de realismo y positivos. Será una mañana bonita de fútbol en El Arcángel, del fútbol de verdad, con tensión y nervios, por la trascendencia de lo que nos jugamos, y con ese afán tenemos que competirla. Es uno de los partidos que a los que nos gusta la competición, nos ponen", reconoció Alfaro.