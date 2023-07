Álex Sala: "Espero ayudar al Córdoba CF a cumplir con los objetivos"

"Estoy aquí para ayudar al equipo a lo que necesite". Álex Sala hizo su puesta de largo en el Córdoba CF, al que llega en calidad de cedido por el Girona. El centrocampista catalán, a sus 22 años, formó parte el curso pasado del Sabadell y ahora llega a la entidad blanquiverde "para cumplir con los objetivos" de una nueva temporada en Primera RFEF.

Antes de tomar la palabra Álex Sala, Antonio Fernández Monterrubio se mostró "muy contento de tenerte aquí porque pensamos que es una gran oportunidad para ti, para que demuestres esas cualidades que tienes y que puedes demostrar en nuestro equipo". Por su parte, Juan Gutiérrez Juanito indicó que es "un jugador muy joven que el año pasado hizo una gran temporada en el Sabadell pese a que en la recta final tuvo una lesión que imposibilitó que acabase la Liga".

Tras posar antes los medios gráficos sobre el césped de El Arcángel, Álex Sala, la quinta y hasta el momento la última incorporación realizada por el Córdoba CF en este mercado -quedan seis piezas aún por ponerse a las órdenes de Iván Ania-, dio de inicio "las gracias porque los primeros días aquí han sido muy buenos". "Me he sentido muy bien acogido por todos y solo deseo de poder ayudar al equipo en lo que pueda, y en cumplir con los objetivos que tiene el club", expuso el centrocampista catalán.

Sobre su posición en el campo, Álex Sala comentó que "normalmente siempre he usado la posición de 6 y es en la que me he sentido más cómodo". No obstante, también he podido jugar de 8 y me he adaptado bien". Más allá de eso, el medio catalán confesó que llega "con el objetivo de ayudar al equipo. Todos estamos aquí para lo mismo y lo que le haga falta al equipo, pues estaré aquí para ayudarlo".

También reconoció que "con la calor me voy adaptando, pero los primeros días fueron más difíciles". En la segunda semana ya de pretemporada, Sala, que confesó que estuvo buscando "pisos y así me he recorrido un poco Córdoba", fue cuestionado por los primeros entrenamientos a las órdenes de Iván Ania: "Con el míster muy bien. Es una persona cercana y podemos hablar con él".

Preguntado por el inicio liguero ante el Ibiza, Álex Sala apuntó que es "un partido complicado como todos". "Es una competición muy igualada y tenemos que centrarnos en irnos conociendo, seguir haciendo entrenos y partidos para llegar lo mejor posible al primer partido". Para ello, la importancia también de un vestuario que es "muy bueno y todos nos llevamos muy bien".

Cuestionado por los compañeros con los que comparte demarcación, Álex Sala reconoció que van "hablando" y se van "conociendo". "Creo que poco a poco nos entenderemos", esgrimió un jugador catalán que es "un mediocentro creativo. Es un 6, pero puede jugar de 8 y también de central y esa polivalencia decantó su fichaje", argumentó Juan Gutiérrez Juanito sobre el de Barcelona.