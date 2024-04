Albarrán: "El equipo sigue creyendo en su idea y podemos ganar como lo hacíamos antes"

El Córdoba CF trabaja ya con el foco puesto en el compromiso de este domingo ante el Intercity (Antonio Solana, 20:00). Los blanquiverdes, que llegan a este envite en suelo alicantino tras perder en El Arcángel ante el Alcoyano, se enfrentarán de nuevo a un rival de la zona media de la tabla del Grupo 2 de Primera RFEF, que empató en la anterior jornada ante el San Fernando (1-1).

Carlos Albarrán, tras el regreso a los entrenamientos de este miércoles en la Ciudad Deportiva, pasó por sala de prensa en una semana en la que "el equipo está con ganas de que llegue el domingo". El choque ante el Alcoyano quedó atrás y fue "una derrota dolorosa por cómo llegó el gol al final". No obstante, los blanquiverdes ya trabajan "para llegar de la mejor forma posible" al envite con el Intercity.

A la espera de que la RFEF acepte o deniegue la solicitud del cambio de horario del partido ante el Málaga, que está previsto para el domingo 28 de abril a las 16:00, mismo horario que el disputado el pasado sábado ante el Alcoyano, Albarrán señaló que "la verdad es que hizo mucha calor y cuando juegas mucho más". Además, añadió que "por nuestra manera de jugar y dar ritmo al partido, el césped se seca rápido y nos perjudica más". "Eso ya pasó, ahora jugamos a las 20:00 y será totalmente diferente", expuso el lateral catalán, que apuntó que ahora toca preparar el choque "de la mejor forma posible".

A falta de las últimas seis jornadas, Albarrán comentó que "ya en los últimos diez partidos los equipos se ponen las pilas y ya se están jugando algo de verdad". De hecho, ahora cuesta "más sacar los partidos e hicimos méritos para ponernos por delante". Con la visita al Antonio Solana de Alicante, donde juega el Intercity, "un campo difícil y ante un gran equipo", por lo que debe adaptarse el Córdoba CF "rápido" al terreno de juego, aunque sobre todo debe saber lo que hay que hacer "para sacar adelante los tres puntos".

"Ahora cuesta mucho más ganar los partidos. Antes estamos más fluidos, pero ahora nos cuesta más y eso es algo que tenemos que mejorar", señaló el lateral de Badalona ante el bajón en el juego del Córdoba CF en los últimos encuentros. "Antes nos salía con más fluidez y ahora nos cuesta más, pero el equipo tiene clara la idea y el objetivo y haremos siempre lo mismo hasta el final", expuso Albarrán.

Sobre la poca fluidez del juego de los últimos encuentros, el ex del Algeciras lo achaca "a un poco de todo". "El otro día hacía mucho calor y te limita en cuanto a físico y meterle ritmo al partido", recalcó el catalán. No obstante, apuntó que "el equipo sigue creyendo en su idea y llevamos una buena dinámica", por lo que "la derrota no empañe el trabajo" realizado por los de Ania hasta este momento. "Creemos en la misma idea y podemos ganar como lo hacíamos antes", indicó Albarrán.

A ocho puntos del líder, el Castellón, y con el Ibiza y el Málaga muy cerca de los blanquiverdes, Albarrán apuntó que saben que quedan "seis partidos". Sin embargo, en el vestuario tienen clara que la receta es "lo que nos ha llevado hasta aquí, fijarnos en el partido de cada semana". "Miramos al partido de Intercity y llegar de la mejor manera para llevarnos la victoria", comentó el de Badalona.

Preguntado por el apoyo de las peñas para el cambio del horario del partido ante el Málaga, Albarrán expuso que "el otro día se notó mucho el calor". "Si se puede cambiar el horario, sería mejor para todos", recalcó el lateral catalán. "Si la temperatura es la misma, yo creo que lo mejor es cambiarlo y creo que si se pide lo normal es que se cambie", apuntilló el de Badalona.