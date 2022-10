Más zonas verdes y más verdes zonas para la Axerquía de Córdoba: así es la lucha de las familias

Mientras el Ayuntamiento ultima el que será el Anillo Verde Periurbano, las familias de la Axerquía llevan un tiempo demandando más parques y zonas verdes en esta zona del Casco Histórico de la ciudad, así como el buen uso de las mismas. Para ello, distintas asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de distintos centros educativos de la zona no dudan en realizar actividades artístico-reivindicativas, como la última llevada a cabo en los Jardines de Orive con los niños como protagonistas. Una de esas Ampas es la del Colegio López Diéguez.

Esta AMPA ha llevado a cabo un estudio, Retos y oportunidades para la infancia de la ciudad pospandemia. Diagnóstico participativo de espacios comunitarios de ocio infantil en Córdoba, en el que se recoge que el 82% de las familias de la zona cree que no hay suficientes zonas verdes en el Casco Histórico, en especial en la Axerquía, "donde existen apenas poco más de dos metros cuadrados de zona verde por habitante, lejos de los 15 metros cuadrados recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como destaca uno de los padres pertenecientes a esa asociación, Manuel Ríos.

Este informe revela asimismo que el 80% de los encuestados se queja del mantenimiento de estos espacios y casi el 79% considera que no hay instalaciones deportivas gratuitas cerca de donde viven. "También consideran que no hay zonas de juego para los días de lluvia y que los centros escolares de su zona no se abren en espacio extraescolar como espacio de juego. Otro de los problemas que detecta el estudio, a través de la opinión ciudadana, es la falta de arboleda. Además, el 92% opina que las niñas y niños no participan en el diseño o mejora de las zonas infantiles", comenta.

Entre las propuestas que extrae el AMPA después de realizar el informe están las de mejorar las zonas infantiles existentes como Orive, el antiguo Cine Andalucía o Colón, "donde deberían instalarse suelos acolchados y contar con más limpieza y elementos de juego". También proponen colocar elementos de juego en lugares "como la plaza de la Magdalena o la de San Agustín, y disponer de espacios municipales para ser reconvertidos en zonas verdes". Además de aprovechar lugares privados, como los cines de verano, "para realizar actividades de ocio durante el tiempo que están cerrados". Asimismo solicitan un plan de apertura de centros escolares y garantizar el ciclismo seguro y de dar cabida a los menores en el diseño urbano". Estas conclusiones fueron posteriormente trasladadas al Ayuntamiento.

Tras ello, hace tan solo unos días un grupo de familias de las Ampas del Casco Histórico realizaron una actividad artístico-reivindicativa en los Jardines de Orive "con la intención de sensibilizar al vecindario sobre el buen uso de los escasos parques y zonas verdes que hay en esta zona de la ciudad, con especial atención a los dueños de perros que no recogen las cacas o dejan a sus mascotas sueltas provocando situaciones de riesgo de accidentes e insalubridad para la infancia e incumpliendo sistemáticamente la Ordenanza Municipal de Control Animal, lo que provoca no pocos problemas de convivencia", relata.

Las familias destacan que estas conductas incívicas, "unidas al abandono del Ayuntamiento en aspectos como la limpieza o la vigilancia" han provocado que parques como el de Orive o el del antiguo Cine Andalucía estén día sí y día también plagados de excrementos y orín canino que incluso pueden encontrarse en la zona de juegos infantiles frecuentemente descubiertos entre los chinos por los más pequeños con sus propias manos mientras juegan.

"La Red de Ampas de la Axerquía, en la que nos encontramos familias de los colegios de Educación Infantil y Primaria López Diéguez, Caballeros de Santiago, San Lorenzo y Condesa de las Quemadas, junto con las asociaciones vecinales del entorno y el apoyo del Consejo de Distrito Centro, viene reivindicando el adecentamiento y mejora de las pocas zonas verdes y parques infantiles con las que cuentan nuestros barrios", recuerda. Ríos insiste en que, en este sentido, se han remitido sendos escritos exponiendo tal situación tanto a Sadeco como a la Policía Local para que actúen en consecuencia.

Del mismo modo, se han trasladado diversas peticiones de mejora de estas zonas a la Delegación Municipal de Infraestructuras y al propio delegado, Antonio Álvarez, con quienes se encuentran "en contacto" y esperan "obtener frutos lo más pronto posible tanto en los Jardines de Orive, como en el antiguo Cine Andalucía y en otras zonas verdes cercanas", pues no solo les preocupa "la suciedad y dejadez en general de los mismos, sino también la cantidad y calidad de los elementos de juego existentes, la falta de arbolado y vegetación, que no se reponga el mobiliario vandalizado o la delimitación metálica de algunos parterres que podrían causar un disgusto cualquier día".

Los representantes de la Ampas insisten, no obstante, en que, "sin embargo y mientras el Ayuntamiento toma cartas en el asunto", las familias y la infancia de la zona han decidido "pasar a la acción y realizar una campaña de sensibilización mediante la elaboración de dibujos y carteles", que posteriormente han colocado, "para que la convivencia sea lo mejor posible entre todas y todos, incluidos los perros". "Sabemos que no existen espacios de esparcimiento canino en esta parte de la ciudad y nosotras mismas tenemos perros y nos encantan, pero también tenemos a hijos a quienes pueden darles miedo, a quienes alguna vez le han quitado la merienda de la mano, que se han sentado sobre una caca en el césped o un bebé que se ha metido arena en la boca después de que hiciera pipí uno de ellos", afirman.

Por ello, piden que se mantengan atados, se recojan los excrementos y se porte una botella con líquido desinfectante a ser posible para combatir el orín. "Porque la responsabilidad no es de los perros, sino de aquellos dueños que no son capaces de cuidarlos adecuadamente", sostienen.

Ríos insiste en que este hecho, que podría ser común a otras partes de la ciudad, se agrava aún más en es caso, pues sin duda viven "en la zona que cuenta con menos espacios ajardinados de toda la capital: existen unos escasos dos metros cuadrados de zona verde por habitante, lejísimos de los 15 metros cuadrados por persona recomendados por la OMS. Un dato muy triste para una ciudad que se vanagloria de ser de las que más espacios verdes tiene de Europa", critica.

"Del mismo modo, en cuanto a los parques infantiles, podemos afirmar que en esta parte de la ciudad suponen menos del 0,1% de su superficie, cuando Unicef recomienda que el espacio destinado a tales fines debería situarse en el 3% de cada barrio. Creemos que es de suma importancia que las Administraciones Públicas, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, velen por los derechos de la infancia al juego y a la salud, así como del resto del vecindario a disfrutar de unos entornos cuidados y saludables", sostiene. Los carteles elaborados por los niños y colocados en las zonas verdes no duraron ni 24 horas "ya que fueron vandalizados", denuncia.

Un centro con unos padres muy reivindicativos

El colegio López Diéguez se caracteriza por ser un centro con familias muy reivindicativas para bien del alumnado. Hace unos meses el AMPA de este centro se sumó a la Revuelta escolar de los centros educativos convocada muchas ciudades de España y cuyo objetivo es reivindicar entornos escolares más seguros y aptos para los escolares que van a la escuela andando o en bicicleta. En dicha reivindicación, los escolares del López Diéguez, bajo la vigilancia y la ayuda de sus padres y profesores, realizaron juegos tradicionales y deportivos, además de pintar el suelo con tizas o plantar lavandas y caléndulas en los arriates de los árboles del entorno al colegio.

Una de las madres del López Diéguez, Zahira Salamanca, explicó que con estas actividades y esta concentración pretenden "concienciar al barrio y a la población cordobesa para poder tener una ciudad y unos barrios más amables con la infancia, un entorno donde puedan jugar e ir al cole sin preocuparse ni los niños ni los padres".

Salamanca destacó que este colegio es el primer centro escolar público de Córdoba en unirse al movimiento estatal Revuelta escolar y con su adhesión pretenden "motivar y alentar a otros centros a que se unan a este movimiento, para poder tener barrios más seguros y más sostenibles, ya que la contaminación es también un peligro para la juventud".

"La iniciativa dio comienzo hace más de un año, en el curso 2020-2021, cuando se realizó una encuesta a las madres y padres para ver las necesidades que había en torno al colegio, para dar más cabida a unos caminos más seguros para que los niños y niñas fueran tranquilos a la escuela, y ser responsables con el medioambiente, creando un entorno sostenible para los vecinos", puntualizó.

La asociación de familias realizó una encuesta entre los padres de los alumnos sobre cómo accedían al centro y más del 80% respondió que iban caminando al colegio, mientras que el 5% utilizaba la bicicleta, mientras que el 6% iba en coche.

Ahora el reto es mejorar las rutas de acceso al colegio, para reducir los riesgos que señalaron las familias y ganar espacio para los peatones en las calles de la ciudad, que además los ciudadanos reduzcan los viajes en coche y empleen medios más sostenibles, como la bicicleta.

"Se han conseguido con los Departamentos de Educación y Movilidad del Ayuntamiento que se instalen señales de prioridad peatonal, límites de velocidad a 20 kilómetros por rora, resaltos, bolardos y se han cerrado calles al tráfico", indicó.