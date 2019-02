El Ayuntamiento estudia un convenio con los vecinos para las zonas privadas de uso público en Córdoba

El Ayuntamiento estudia crear un convenio junto con asociaciones vecinales para la gestión a medias de las zonas privadas de uso público de la ciudad. Así lo ha apuntado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, quien ha recordado que hay barrios, como el Santuario o el Figueroa, donde los vecinos llevan años asumiendo el mantenimiento de espacios (como jardines o pasajes) sin ningún tipo de apoyo municipal, a pesar de que estas zonas pueden ser utilizadas por toda la ciudadanía.

El problema con estas zonas, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba denomina zona de ordenación abierta, viene del punto de vista administrativo y de interpretación de la intervención. Es decir, que al no ser una zona pública el Ayuntamiento no puede invertir en ella. El gerente de Urbanismo, Emilio García, ha explicado que analizando la norma se ha planteado un convenio urbanístico de gestión y también ha apuntado que se analizará barrio por barrio ya que existen espacios, como los del Santuario, donde destaca el trabajo vecinal durante años y años y otros donde estos puntos no son más que lugares de paso.

En cualquier caso, el objetivo del Ayuntamiento es tener definido el convenio, como mínimo, antes de las elecciones municipales de finales de mayo. Para ello, se plantean reuniones con la Federación de Vecinos Al-Zahara y con las propias asociaciones. El objetivo es que empresas municipales, como Parques y Jardines, Sadeco o Infraestructuras puedan intervenir en estas zonas con la colaboración vecinal.

El ejemplo del Santuario

El presidente de la asociación de vecinos Santuario, Rafael Carmona, ha recordado que los residentes de esta zona "llevamos mucho tiempo planteando al Ayuntamiento la implicación en la mejora y defensa de estas zonas". Desde el año 1984, ha recordado Carmona, son los vecinos los que asumen el gasto, por ejemplo, de las zonas verdes, contratando incluso a personal de jardinería.

El convenio que plantea ahora el Consistorio, ha añadido el representante vecinal, "podría ser la solución". Además, Carmona ha insistido en que los vecinos "seguimos dispuestos a seguir con la gestión" e inluso "no nos importa asumir las zonas colindantes", siempre, eso sí, con la colaboración municipal.