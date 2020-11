La UCO crea una web divulgativa para pacientes de cáncer junto a los hospitales Reina Sofía y San Juan de Dios

La Universidad de Córdoba (UCO) y el proyecto En Qué Te Puedo Ayudar de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y el Hospital Universitario Reina Sofía han impulsado la iniciativa oncoTrad. Se trata de una web que aloja información veraz sobre el cáncer obtenida a través de la traducción y adaptación de artículos científicos de oncología que el paciente y su entorno pueden consultar en cualquier momento con la seguridad de recibir una información veraz y actual.

"Hace tres años me diagnosticaron cáncer de mama. Inmediatamente me surgieron una gran cantidad de dudas que no siempre podía consultar con la especialista y que terminé intentando resolver con búsquedas genéricas en Internet. Al final, sólo encontraba fake news o información muy especializada que no entendía", comenta Ingrid Cobos, una de las profesoras que han impulsado el proyecto.

OncoTrad es un proyecto multidisciplinar en la que intervienen especialistas procedentes del ámbito de la Medicina, la Traducción y el Arte seleccionando, traduciendo, adaptando, ilustrando, maquetando y difundiendo los últimos avances sobre el cáncer de una manera clara y sencilla, que puedan ser entendidos a simple golpe de vista.

La dirección científica y académica corre a cargo del profesor de Oncología y coordinador de Investigación Clínica del Imibic Juan de la Haba. Por su parte, de la dirección y supervisión de traducciones se encarga Ingrid Cobos, profesora de Traducción e Interpretación de la UCO. La agencia Bee Comunicación Creativa, por su parte, es la responsable de las ilustraciones y maquetaciones.

"OncoTrad es un proyecto modelo, en el que el maridaje entre la medicina y otras ramas del saber tiene como consecuencia unos resultados fantásticos a la hora de transmitir conocimiento a la sociedad. Ya imagino las infografías de oncoTrad expuestas en los pasillos y salas de espera de los hospitales", explica Enrique Quesada, vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la UCO. La iniciativa OncoTrad forma parte del IV Plan Propio Galileo de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba dentro de la modalidad IV proyectos UCO-Social-Innova.

El proyecto tiene una metodología muy precisa para garantizar la veracidad de la información que se publica. Primero, el equipo de profesionales médicos recopila y selecciona artículos de alto interés en el ámbito de la oncología que se encuentren en otros idiomas. Este es uno de los principales escollos que tienen las personas pacientes de cáncer a la hora de acceder a información veraz: la mayor parte de las publicaciones se encuentran en inglés y con un lenguaje muy técnico y muy difícil de comprender para personas no especializadas.

Después, el texto seleccionado es traducido y adaptado a un lenguaje más sencillo por el equipo de traducción. La revisión lingüística corre a cargo del grupo de investigación HUM-947 Texto, ciencia y traducción de la UCO, mientras que la revisión del contenido es realizada por el equipo especializado en oncología y medicina dirigido por Juan de la Haba y en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

A continuación, el texto es trasladado a la agencia de diseño, que crea las ilustraciones que recogen la esencia del contenido del artículo para facilitar la asimilación del mismo y, además, maqueta las traducciones. Este trabajo también será revisado por el grupo HUM-947 y por Luis de la Haba, profesional de oncología y responsable de la dirección científica.

El proyecto también hará una tarea de difusión y comunicación de los contenidos creados utilizando los canales y recursos de comunicación de la UCO y de En qué te puedo ayudar para hacer llegar la información a la mayor cantidad de personas posible.

"Sólo hay que esperar que tenga una gran aceptación y que la gente nos pida más información", dice el profesor Juan de la Haba. Para ello, han incorporado un espacio en la que cualquier persona puede proponer temas que le parezcan interesantes o cuestiones relacionada con el cáncer de los que quiera saber más. De esta manera podrán satisfacer todas sus dudas con información fiable y contrastada por profesionales de la medicina.