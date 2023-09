La vuelta al cole en Córdoba: El profesorado reclama más docentes y la bajada de la ratio

No va a más. Las clases del curso escolar 2023-2024 comienzan este lunes 11 de septiembre. Atrás quedan las largas vacaciones de verano y llega la rutina docente de los próximos nueves meses. No obstante, esta jornada es la primera del curso para el alumnado de Infantil y Primaria, no para los docentes, que se incorporaron a sus puestos de trabajo el pasado 1 de septiembre.

Y un nuevo ejercicio docente, que se inicia, de nuevo, con demandas históricas por parte del profesorado, un colectivo integrado en la provincia por más de 10.000 profesionales.

Prueba de ello son las declaraciones de la presidenta de la Junta de Personal Docente No Universitaria, Carmen Espejo, quien ha reconocido a El Día que "el profesorado se está encontrando situaciones complicadas en los centros" a la vuelta del verano y ha subrayado la necesidad de que incrementar las plantillas "para hacer frente al problema del sistema educativo actual, que está relacionado con una adecuada atención a la diversidad y la reducción de la conflictividad en las aulas".

El colectivo tiene ya calculados los docentes que, como mínimo, hacen falta en el conjunto de la provincia de Córdoba para resolver estos problemas y el número es de un millar de profesionales, que no llegan a pesar de sus continuas peticiones.

Una de las razones de esta petición, ha señalado Espejo, es porque hay un "incremento del abandono escolar y también mayores necesidades de atender a la diversidad del alumnado". "Los recursos que se van recortando y con las unidades que se van cerrando es muy complicado continuar si no se incrementa el número de docentes", subraya.

Cierre de aulas

Otra de las peticiones que lanza es la reducción del número de escolares por aula, en consonancia con la bajada de la natalidad. En este punto, hace hincapié en el hecho de que el cierre de unidades solo se lleva a cabo en la escuela pública, en lugar de en la concertada, lo que provoca que haya unidades en las que "la ratio está por encima de la establecida".

Para validar el citado cierre de aulas, Espejo ha citado un estudio elaborado por CSIF en Córdoba, que desvela que en los últimos cinco años se han eliminado hasta 189 unidades en la educación pública -del total, 55 son de Infantil y el resto de Primaria-mientras que en la concertada han desaparecido en el mismo tiempo 12, dos de Infantil y una decena de Primaria.

Carga burocrática

A estas demandas se suma otra crítica, que también es histórica por parte del profesorado. No es otra que la carga burocrática que asumen cada curso. No obstante, Espejo se ha mostrado confiada en que "se pueda dar un cambio en esta cuestión este año". "Se está trabajando para poder detectar ese incremento de la carga burocrática y poder consensuar su reducción", ha añadido.

A su juicio, se trata de "medidas reales para que el profesorado pueda dedicarse a la atención del alumnado".

La falta de profesorado justo el día 1 de septiembre, fecha en la que se tienen que incorporar, y no esperar a que comiencen las clases para cubrir las vacantes y la mejora de las infraestructuras se suman a la lista de demandas que hacen los docentes un curso más.

En este último aspecto, la representante del profesorado ha alertado de la existencia de "ciclos formativos sin dotación de recursos materiales para su impartición" y también que haya "centros con infraestructuras obsoletas", además de las actuaciones en materia de bioclimatización de los centros escolares.

En definitiva, ha subrayado, "hay cosas que mejorar: que se cubran los puestos, las bajas, los permisos desde el minuto en el que se produzcan las bajas porque hay puestos vacantes hasta diez días después del plazo". En este punto, ha asegurado que hay permisos que "no se están sustituyendo por parte de la Administración porque son menores de 15 días y se lo comen los centros escolares".

"Queremos que se concreten medidas reales para la desburocratización y no sobrecargar a los equipos de trabajo de los centros porque dedican parte de su tiempo a cuestiones que no es atender a los alumnos", ha insistido.

Para exponer todas estas demandas, Espejo ha informado de que desde la Junta de Personal Docente No Universitaria "se ha solicitado una reunión, en los primeros días del curso, con el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba, José Francisco Viso, para tratar la situación de los especialistas a la diversidad en las aulas y también otras cuestiones de vital importancia para el profesorado como el incremento plantillas".