Vox denuncia el estado de "suciedad y abandono" de las calles de Córdoba

Paula Badanelli, portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, ha lamentado el estado de suciedad y abandono que padece la ciudad y ha criticado la falta de acción por parte del equipo de gobierno municipal para poner solución a un problema que algunos colectivos vecinales ya han reclamado también.

"Las aceras apenas se ven porque las cubre un centímetro de suciedad, muchas levantadas por las raíces de los árboles, árboles descuidados y sin tratamiento, incluso en la zona Patrimonio", ha apuntado Badanelli, que ha insistido en que "el Casco Histórico está abandonado, y los jaramagos de un tamaño muy considerable están invadiendo muchas zona por las que no se puede transitar, e incluso tapando señales viales".

La portavoz de Vox ha criticado igualmente la inacción del equipo de gobierno municipal en lo que respecta al mantenimiento de la ciudad y su entorno. "Nos llama la atención el afán recaudatorio, y el dinero engrosando las arcas municipales para que luego no luzca en la calle. ¿Dónde está el reflejo de los impuestos que pagamos?", ha apuntado.

En este sentido, Badanelli ha incidido en que "no podemos permitir el despilfarro de dinero público en cuestiones que no son, a nuestro juicio, importantes ni competencia municipal". "Es inconcebible que sí haya dinero para el postureo ideológico, como para pintar la bandera del Orgullo en los pasos de cebra, pero no para repasarlos y que sean visibles, garantizando así la seguridad de los viandantes", ha argumentado.

Por último, la representante de Vox ha añadido que "los cordobeses hacen un gran esfuerzo por pagar los impuestos como para que tengan que ver su ciudad de esta manera, teniendo que, en ocasiones, realizar ellos mismos en su entorno labores de limpieza y adecentamiento".