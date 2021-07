Córdoba, una nueva oportunidad para trabajar

“Mi carrera laboral ha sido principalmente en el extranjero y lo que más me ha costado al regresar a mi tierra natal es encontrar mi lugar y darme a conocer ya que nunca había trabajado en Andalucía con anterioridad y no tenía muchos contactos”. Es la respuesta que ofrece Belén Delgado, Formadora en social selling, ciberseguridad y estrategia de comunicación de redes sociales y que ha retornado a Córdoba a trabajar después de trabajar más de una década en Irlanda.

Ella es una de las personas que han participado en el programa Volvemos a Córdoba, impulsado por la asociación Unreported y financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), está ofreciendo asesoramiento laboral gratuito a emigrantes para facilitar el retorno a su tierra, ante la situación generada por el covid-19. Se trata de un proyecto en el que por el momento están registrados más de 300 emigrantes cordobeses, la mayoría desplazados a Reino Unido y Alemania, que reciben orientación para detectar oportunidades de empleo, crear candidaturas atractivas para las empresas o adaptar su currículum.

De Irlanda a Córdoba

Aunque Belén Delgado no es cordobesa de nacimiento, lo es de adopción, según explica a el Día. Aquí se ha criado desde que era un bebé con sus padres y sus cuatro hermanas. Orgullosa relata que su padre, Antonio José Delgado de Jesús, fue el parlamentario cordobés más joven en las dos primeras legislaturas de la democracia inserto en las candidaturas de Unión del Centro Democrático (UCD).

Licenciada en Filología Inglesa por la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba (año 2002), continuó su formación académica en el extranjero en universidades de Alemania e Irlanda y finalizó tres posgrados: en Literatura y Lengua de las colonias inglesas, Dirección de Empresas y en Psicología Cibernética. En enero de 2021 finalizó el ciclo formativo de la academia C13berwall de la Policía Nacional y European Cybercrime Training & Education group.

Durante 13 años para empresas como eBay, Paypal, Accenture, Linkedin y Facebook como gerente de equipos, coach y como especialista en operaciones e investigadora de delitos cibernéticos en Irlanda, Estados Unidos y en Singapur trabajando con las fuerzas del orden a nivel mundial.

Tras regresar a Córdoba por motivos familiares, a los que se sumó el estallido de la pandemia del coronavirus, desde septiembre del 2019 Belén es consultora en competencias digitales, conferenciante y formadora en diferentes áreas. Especialista en social selling -ventas en internet a través de contactos de valor-, marca personal y estrategia en redes sociales, es además profesora asociada en la Universidad de Loyola en el Máster in Management en negocio digitales y colabora con diferentes MBAs de la Universidad de Córdoba y diferentes instituciones como la Cámara de Comercio de Córdobas.

Fue una amiga de Sevilla quien le comentó la existencia de este programa, se registró en la web y “cuál fue mi sorpresa que la orientadora de Volvemos para la provincia de Córdoba resultó ser una gran amiga de una de mis hermanas mayores”. “Desde el principio se tomó todo el tiempo necesario para escucharme y entender cómo podría encajar mi experiencia en las opciones laborales que había, tuve varias asesorías en persona y online”, subraya.

Belén no tiene reparos en confesar que encontrar el programa “fue un alivio porque te sientes una menos sola en la búsqueda”. “Tenemos expectativas y perfiles profesionales diferentes y ellos supieron orientarme a la hora de posibles contactos que podían ser beneficiosos para mi desarrollo”, detalla.

Así, añade que el programa le sirvió para entender mejor cómo podía crear su autoempleo según las necesidades que su perfil profesional podía cubrir en Córdoba. “Algo tan simple cómo saber la estructura de un CV en España y documentación adicional que proporciona el programa a la hora de la búsqueda de empleo fueron muy beneficiosos”, indica.

El hecho de estar tanto tiempo fuera de España hizo que a su llegada le costase encontrar su lugar. Y sostiene que aunque tengas muchos años de experiencia, “si la gente no te conoce o no confía en ti, es difícil que deseen trabajar contigo”. Por ello, sus primeros meses los dedicó a asistir a eventos y a conocer contactos de valor. Además, la Asociación de empresarias de Córdoba FEPC, también fue clave en su integración.

“A pesar de todo considero que he tenido una buena acogida y estoy muy feliz de haber podido regresar a mi querida Andalucía que tanto echaba de menos: mi familia, el cielo azul, el clima, la comida, poder ir andando a casi todos lados y mis raíces. No sé dónde me lleve el destino, pero espero poder continuar trabajando con instituciones en Andalucía para colaborar con la formación de la necesitada transformación digital de individuales y empresas”, concluye.

De Reino Unido a Tenerife

Juan Pedro Calderón vive actualmente en Tenerife, pero ha instalado en Peñarroya-Pueblonuevo una empresa que se dedica a la robótica educativa que puso en marcha en Reino Unido. Allí llegó en 2013, pero pasado todo ese tiempo decidió que era la hora de regresar, al menos, a España.

“Siempre tuve en mente volver, pero me fui para un año y estuve siete”, recuerda. La vinculación con la principal población de la comarca del Alto Guadiato le viene de su padre, que es de Peñarroya-Pueblonuevo, mientras que su abuelo vivía en Belmez y por eso le tiene cariño a esta zona.

En su caso fue un amigo quien le puso sobre la pista del programa Volvemos. “Me lo comentó y rellené el formulario, pero no nos dieron dinero para volver”, explica. Una vez tomada la decisión comenzó a idear cómo podía poner en marcha el negocio en Peñarroya-Pueblonuevo.

Y hasta allí que se fue y consiguió un local que le facilitó el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) hace justo un año, donde puso en marcha la empresa JJRobots y Neural network AOI software, dedicada al reconocimiento de errores en placas electrónicas.

La opción era clara, quería regresar a España, a pesar de irse “muy enfadado porque tardaba en cobrar seis meses una factura de cualquier ayuntamiento”, recuerda. “Tenía una empresa de ingeniería y era muy difícil cobrar, nadie pagaba a tiempo y no compensaba”, añade. Con todo ello y, gracias a la telegestión Juan Pedro ya está de regreso a España con su familia y su intención es venir a Peñarroya-Pueblonuevo al menos una vez al mes.

De Marruecos a Montilla

Aurora Romero vivió en Marruecos durante 25 años, pero a finales de septiembre del año pasado decidió regresar a Córdoba. Desde allí se vino con sus ahorros y su hijo y reconoce que la vuelta ha sido “bastante complicada”. “Fue una odisea y me he sentido extranjera aquí”, asegura.

Durante su estancia en Marruecos, Aurora trabajó con una empresa española, pero al llegar aquí no ha tenido acceso a la prestación por desempleo porque “el contrato era de allí”. Es más, a pesar de su dilatada trayectoria profesional solo tiene reconocidos tres años y medios de trabajo en la peluquería que montó allí. “He trabajado durante 33 años y ahora no lo puedo demostrar”, asegura y reconoce que cuando llegó “no era la España que dejé en 1995”.

Aurora estableció en Montilla su residencia y gracias a que vive al lado de la biblioteca conoció el programa Orienta y el de Volvemos.

Gracias a una de sus asesoras ha logrado dar con el error en el que persistía a la hora de encontrar trabajo porque llegó un momento en que “echaba solicitudes pero que no me interesaban”. Desde el programa le ofrecieron el consejo, según señala, que “era comercial y que yo era el producto”, algo que “me cambió y me ayudó mucho”.

Ahora, esta montillana estudia Gestión y Dirección de Pymes para obtener el certificado de profesionalidad y sigue en la búsqueda activa de empleo. El programa, insiste, “me ha ayudado mucho y fueron muy rápidos en conocer mi perfil”.

Otra opción de retorno en la que están trabajando Unreported e Imdeec es el emprendimiento. Algunos emigrantes han iniciado este camino en el extranjero y están valorando cómo traer sus empresas a Córdoba, pero desconocen cómo pueden establecerse por cuenta propia. Por eso, la asociación ha preparado una guía con recursos para emprender en Córdoba, como las ayudas económicas del instituto municipal o los espacios para emprender con alquiler subvencionado, y ha realizado sesiones informativas.