Vitalia inaugura su nuevo centro residencial para mayores en Córdoba: "No es una casa, es un hogar"

El nuevo centro residencial Vitalia Delicias, dependiente de la entidad Vitalia Home, ha quedado inaugurado este jueves en Córdoba como ejemplo de un modelo de cuidados en el que se atiende a los residentes "con dedicación y cariño", como ha subrayado durante la visita la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. La residencia dispone de 150 plazas, con el 90% de las habitaciones individuales, “porque consideramos fundamental garantizar la intimidad de las personas”, ha explicado el CEO de Vitalia, Chema Cosculluela. El centro, además, se estructura en unidades de convivencia de 15 usuarios para “evitar la masificación y favorecer un entorno más humano".

Loles López ha puesto en valor la apuesta "sin precedentes" del Gobierno andaluz por implantar un modelo de cuidados centrado en las personas y ha abogado por “dar un paso más para que las residencias no sean casas, sino verdaderos hogares donde nuestros mayores se sientan cómodos, acompañados y felices”. La titular de Inclusión Social ha subrayado que Vitalia “comparte con La Junta de Andalucía nuestro visión del cuidado y la apuesta por convertir sus centros en hogares”.

Inauguración de Vitalia Delicias Córdoba. / El Día

Este modelo de cuidados, ha continuado, “Vitalia lo traslada hasta su equipo, profesionales que cada día atienden a nuestros mayores con dedicación y cariño”. En este sentido, López ha subrayado que “todos tenemos la responsabilidad social de cuidar a las personas mayores, que nos han cuidado toda la vida y han dado todo por nosotros”. Por ello, ha insistido en la necesidad de que administraciones, entidades y empresas “avancemos de la mano” en este compromiso común.

Vitalia, 25 años de trayectoria de cuidados en Andalucía

Durante su intervención, la consejera ha resaltado la importancia del cambio de modelo que está impulsando la Junta, centrado en la atención personalizada. En este marco, ha recordado la línea de subvenciones de 134 millones de euros, con cargo a fondos europeos dirigida a entidades locales y del tercer sector para la construcción y reformas de más de un centenar de centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía.

Dentro de este paquete de ayudas, la Consejería de Inclusión social ha concedido casi 3 millones de euros en subvenciones a cuatro centros de Vitalia en Andalucía para su adaptación a este nuevo modelo centrado en la persona.

Por su parte, el CEO de Vitalia ha destacado los 25 años de trayectoria de la entidad en Andalucía y ha explicado que este nuevo centro en Córdoba “representa la evolución de nuestro modelo de cuidados y nuestra apuesta por la desinstitucionalización de las personas”.

En la visita inaugural también han estado el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; el viceconsejero de Inclusión Social, José Repiso; el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y el delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento cordobés, Bernardo Jordano.