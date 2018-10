Una vida llena de luchas ganadas

Hace ya más de tres años que a Rafael Fernando Prieto le cambió la vida. Este Policía Nacional, destinado en Lucena, sufrió un accidente de tráfico por el cual tuvieron que amputarle una pierna. Con mucho esfuerzo y también con gran ayuda, Rafa consiguió una prótesis biónica que le permite hacer una vida totalmente normal. Tras el accidente, vino otro varapalo. A principios de este año el Ministerio del Interior dictó la jubilación del agente, que tiene 31 años. "Hay gente que se jubila por menos de lo que me pasó a mí, pero yo he luchado para seguir trabajando, algo sobre lo que pensé que no me pondrían problemas", relata a el Día Prieto. Esa lucha, como todas las de este cordobés, ha conseguido ganarla. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid ha dado la razón a Prieto, por lo que, si todo sale bien, podrá seguir prestando servicio en el Cuerpo. Eso sí, el policía se muestra cauto porque todavía cabe recurso, aunque confía en que esto no ocurrirá. "He hablado con compañeros, sindicatos y abogados y me han asegurado, casi en un 90%, que no habrá recurso", celebra.

Prieto confiesa que no se esperaba la repercusión de su caso. Aún así, desde un primer momento la sociedad cordobesa se volcó con su causa y diversas empresas de la capital y la provincia se unieron para que el policía consiguiera los 57.000 euros que tenía que desembolsar por la prótesis biónica. Con su reincorporación a la Policía Nacional, ha ocurrido casi lo mismo y los apoyos no han cesado.

La sentencia no es firme y cabe recurso, aunque el cordobés espera que no ocurraPrieto no podrá volver a la labor policial en la calle, pero sí a puestos no operativos

Las fuerzas de este agente continúan estando ahí, como el primer día. Sí reconoce que el momento en que se enteró de que Interior había tramitado su jubilación lo pasó mal. "El día que tuve que entregar la placa fue mil veces peor que el día que me desperté en el hospital y me dijeron que me habían cortado una pierna; ese día fue como si me hubieran cortado las dos", confiesa.

Prieto, antes del accidente, estaba destinado en Lucena. Ya había hecho las prácticas de la Policía en Córdoba y también trabajó en Madrid. Durante esos años, este cordobés estuvo trabajando en varias áreas del Cuerpo, pero principalmente en la calle. Ahora no podrá volver a ejercer este puesto, pero hay muchos más en los que está deseando empezar. Cualquiera de los puestos no operativos es válido para el trabajo que puede ejercer Prieto, que podrá ocuparse en tareas de investigación, de denuncias, de personal o de atención de llamadas.

"Sé que puede parecer más fácil quedarme en casa, jubilado, y cobrando 200 euros menos", apunta el policía, que añade que ahora está "en la inopia" por haber ganado ese juicio; un juicio, apostilla, que "pocos pensaban que iba a ganar".

Ahora toca esperar a que la sentencia sea firme, la misma fue dictada a finales de la semana pasada y existen 15 días para interponer el recurso. A partir de ahí, Prieto espera poder ponerse manos a la obra, lo que supondrá ponerse en contacto con su comisaría y tener que enfrentarse de nuevo a un tribunal que evalúe sus capacidades físicas. Lo siguiente, añade, será "que me devuelvan la placa y la pistola que tan prematuramente me quitaron". Por esto mismo, espera que "con suerte, a principios de año" vuelva a poder ejercer, de nuevo, su trabajo en la Policía Nacional.

En la sentencia, el Contencioso Administrativo número 5 de Madrid apunta que no se ajusta a derecho la jubilación interpuesta por el Ministerio de Interior a este agente. En el documento se detalla, además, que habrá que iniciar un expediente donde se detallen aquellas labores policiales que podrá ejercer Prieto una vez se incorpore al servicio.