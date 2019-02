Los vecinos de la carretera de Trassierra critican la inactividad de Urbanismo

La presidenta del Consejo de Distrito Noroeste, Teresa Caballero, ha denunciado "ante la ciudadanía el incumplimiento de la Gerencia de Urbanismo" ante los proyectos pendientes en el barrio. Caballero ha asegurado que tienen "muchos frentes abiertos" con los gobernantes locales, especialmente en lo referente a la segunda fase del arreglo de la carretera de Trassierra, que incluye el tramo de carretera que comprende entre la glorieta de las Tres Culturas hasta la iglesia de Las Margaritas.

En concreto, desde el consejo de distrito han criticado que "no nos han vuelto a convocar" desde la presentación del proyecto en abril de 2018 y que, según los plazos iniciales, "las obras ya deberían estar concluyendo". Los vecinos han asegurado que "no se ha visto ni una máquina ni se ha levantado una piedra" a pesar de que se trata de "una reivindicación histórica" y de que el primer tramo se arreglase "hace cerca de diez años".

Sobre la obra, la presidenta del consejo ha señalado que "hay expropiaciones necesarias que no se han llevado a cabo", a pesar de la existencia de "la expropiación forzosa", y que "el incumplimiento comienza a a ser general, excepto en algunas delegaciones". Además, Caballero ha advertido que, de no obtener respuesta a este llamamiento, se organizarán "marchas en la calle" porque "no hay otra" ya que se trata de unas obras "que afectan a toda la ciudad".