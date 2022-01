Los vecinos de la carretera Trassierra en Córdoba exigen las actuaciones pendientes: "Nos están engañando"

Los vecinos del distrito Noroeste de Córdoba han vuelto a salir a la calle para reclamar las actuaciones pendientes en la antigua carretera Trassierra, una de las vías más importantes de la ciudad, cuyo proyecto de restauración no ha finalizado.

"Nos están engañando, no tiene otra palabra", ha declarado la presidenta del Consejo de Distrito, Teresa Caballero. "Es una reivindicación histórica, se ha presentado el arreglo de la carretera Trassierra en varias ocasiones y en varias esquinas, pero la realidad es que esto no llega a término", ha añadido.

Caballero ha asegurado que a mitad de diciembre, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, aseguró que en breve se procedería "a derribar", aunque por el momento desconocen cuándo se llevará a cabo la demolición de las tres viviendas expropiadas de las cuales se necesitaba la propiedad del suelo para realizar las actuaciones.

Esta vía es una de las arterias principales de la ciudad, a mitad de camino, desde la calle Río Névalo hasta la glorieta de Las Tres Culturas y se estrecha, con lo que produce un efecto embudo que propicia los atascos. "Los que transitamos por esta carretera, el cuello de botella es un peligro, no se ve", ha indicado la presidenta de distrito.

Caballero también ha reconocido "no estamos hablando de un proyecto de distrito, es un proyecto de ciudad" y ha añadido que ha querido informar que los vecinos no conocen el proyecto actual de la vía. A su juicio, "la participación ciudadana en esta ciudad cada vez se da menos; no hay voluntad política de que participemos, información no es participación".

El parque del Canal, el del Flamenco, la Ronda Norte y el Centro Cívico son otras de las actuaciones del Distrito Noroeste que aún están pendientes de concluir y a las que ha aludido. De las mismas, ha recordado que "todos son proyectos de Urbanismo".

"Se han acostumbrado a mentir a los ciudadanos"

Hasta la carretera de Trassierra también se ha desplazado la portavoz del grupo municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, quien ha asegurado que se trata "del punto con mayor nivel de incumplimiento para denunciar la falta de compromiso y la incapacidad a la hora de abordar las tareas pendientes que tiene la ciudad".

Ambrosio ha recordado que la primera vez que se proyectó la remodelación de esta vía fue hace más de 30 años, y que a lo largo de los distintos mandatos municipales "se han ido dando pasos muy cortos". En concreto, durante su etapa al frente del Ayuntamiento, ha recordado que se llevaron a cabo dos de las tres expropiaciones necesarias para ejecutar las obras.

"Los últimos dos años y medios está paralizada y no tenemos información ninguna", ha detallado. La que fuera alcaldesa socialista de Córdoba ha añadido que "la medida del tiempo para el alcalde de Córdoba, José María Bellido, es la palabra inminente y no llega nunca".

La edil del PSOE ha insistido en que "la última información que tenían los vecinos era que en mayo de 2021 la actuación era inminente; se han acostumbrado a mentir a los ciudadanos planteando plazos que nunca cumplen".

La portavoz de los socialistas ha recordado también que en los presupuestos municipales del año 2021, se adaptaba 1,8 millones de euros para acabar con esta actuación. Unas cuentas, ha recordado, que están finalizados, ya que "lo que tenemos es una prórroga del presupuesto y hay que recordar que en estas prórroga las inversiones no se trasladan al año siguiente, con lo que seguimos teniendo en el aire el 1,8 millones que hace falta para acabar esta actuación".