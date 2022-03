Los vecinos del Casco Histórico de Córdoba proponen un mural artístico para las paredes del parque de Miraflores

El colectivo de vecinos Nodo Corduba va a presentar la próxima semana a la Delegación del Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba un proyecto de recuperación artística y creativa para el Parque Miraflores, ya que en la actualidad, dicha zona "tiene un deterioro bestial", según ha explicado el presidente de la asociación, Manuel Ortega.

El tramo en particular es el que transcurre desde el Puente de Miraflores y el Puente Romano. En concreto, sería la balconada que está frente a la Ribera, de modo que "si paseas por la zona del río estás viendo esa exposición al aire libre, para invitar a la gente a que baje", ha asegurado Ortega. Uno de los objetivos de la propuesta es "evitar que el espacio se quede con la contaminación visual que hay ahora mismo", ha añadido.

Jochen Dech, vecino de la zona, ha estudiado este proyecto para fusionar esta parte del Parque de Miraflores con el Casco Histórico con un gran mural que podría acoger todo tipo de obras pictóricas, de distintos artistas nacionales, internacionales y cordobeses.

"Para mí es importante la fusión de la cultura, de la histórica y la nueva", ha reconocido Dech, quien ha añadido que "hay artistas de todo el mundo que me preguntan que cuándo podrían participar, algunos estarían interesados en hacerlo gratis".

En su intervención, ha reconocido que esta zona no se encuentra en condiciones óptimas para el disfrute de los cordobeses, ya que en algunos momentos del día, especialmente por la noche, el parque "no cuenta con suficiente iluminación, además de la falta de limpieza en la zona".

Esta iniciativa pretende fomentar el futuro del turismo. Dech ha explicado que dichos murales artísticos se han fomentado en otras ciudades como Miami. El caso de Córdoba "será diferente, ya que la ciudad podría aportar su cultura histórica para este espacio".

"Nos podría dar una proyección internacional, estaríamos generando un espacio creativo al aire libre, y cambiaría la fisonomía de ese tramo del río, es una máquina de dinero para la ciudad, hay que dejarse de tantas políticas neorrancias, además, Córdoba tiene una importante escuela de arte, estamos perdiendo un capital artístico importantísimo", ha concluido el representante vecinal, que también ha añadido que la actuación ocuparía un 17% de todo el Campo de Miraflores.

Piden poder instalar placas solares en el Casco

Desde la Plataforma Nodo Corduba y la Asociación de Vecinos de La Medina han reiterado sus quejas ante "el abandono" de las instituciones en la zona de la Judería y el Casco Histórico.

De esta forma, el portavoz de Nodo Corduba, Manuel Ortega, ha confirmado que un problema "fundamental" de los vecinos de la zona es "la posibilidad de no ser autónomo energéticamente". Según Ortega, esto se debe a la existencia de un acuerdo del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo impidiendo la implicación de placas solares, "no se indica qué placas solares, cuando esa ordenanza se hizo no había placas fotovoltáicas de la actualidad, es una ordenanza caduca", ha expresado.

Por ello, los vecinos insisten en que se les permita la instalación de estas placas, "siempre dentro del contexto del Plan Especial del Casco Histórico". Además, Ortega ha calificado esta opción como "elemento esencial" para evitar el abandono de la zona y también fomentar que llegasen nuevos vecinos.

El representante vecinal ha hecho hincapié en la eliminación del tráfico pesado "no se puede permitir que pasen esos camiones, en el Arroyo San Lorenzo se llevaron hacia delante la cornisa de un balcón, es la tercera vez que ocurre, también los camiones se encajan en las calles y pasan raspando todas las paredes", ha concluido.

Otra de las denuncias consiste en la reprobación del edil de Urbanismo, Salvador Fuentes, del Consejo de Distrito, puesto que "se le ha convocado en numerosísimas ocasiones para que asiste a la Junta Municipal y no viene, y además está obligado porque es un órgano de gobierno".

Por último, la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Medina, Lourdes Martínez, ha indicado que "nos están echando", ya que "cada día tenemos menos servicios básicos y más superficies y franquicias, nos parece inadmisible que digan que quieren proteger y cuidar el Casco cuando nos están expulsando".

"Todos son bares y apartamentos turísticos, no se dignan a acondicionar viviendas de alquiler asequible, que hay muchas casas vacías, al igual que montones de solares abandonados que se pueden acondicionar como aparcamiento", ha concluido.