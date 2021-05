El Consejo del Distrito Sur de Córdoba denuncia la "desalentadora y preocupante" situación de los centros cívicos

El Consejo del Distrito Sur de Córdoba se ha concentrado en la mañana del viernes enfrente del solar del pabellón de la Juventud para protestar por las "decadencias del distrito", en concreto a causa de la "preocupante situación de los centros cívicos" y por la "falta de ocio para jóvenes".

La primero que los vecinos han querido dejar claro es que apoyan al Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) en la denuncia del "desmantelamiento de los centros cívicos", tanto del distrito como del resto de Córdoba. "Queremos reivindicar la falta de personal generalizada, el retiro del territorio de los técnicos de participación que antes ocupaban despachos y que ahora están vacíos, la ausencia de juventud trabajando en ellos, el cierre de centros cívicos y el cierre también de estos a las 21:00 cuando su horario es hasta las 21:30", ha señalado la vicepresidente del consejo, Mariló Damián Muñoz.

Damián ha hecho hincapié también en las "cinco bajas que tienen los servicios sociales del Distrito Sur" en diferentes categorías profesionales (dos trabajadoras sociales, una psicóloga, una educadora social y una ordenanza) y ha recriminado que, "pese a que hay mucho personal en servicios sociales, todos son de diferentes programas y no de los servicios comunitarios del Ayuntamiento, que no se cubren y por ello los trabajadores están sobrecargados con trabajos que no les corresponden".

Además, la vicepresidenta ha criticado la "mínima atención presencial" de los centros cívicos, cuyas citas se piden telemáticamente y sobre las que ha asegurado que "no todo el mundo tiene internet en su casa porque se trata de uno de los distritos más pobres de Andalucía y de España". De hecho, Damián ha mencionado se han atendido más 200 ayudas económicas familiares o de emergencia en lo que va de año.

Pero las protestas del Consejo del Distrito Sur de Córdoba no solo se han centrado en la "preocupante situación de los centros cívicos", pues, su vicepresidenta ha denunciado también "el desinterés existente por parte de las administraciones hacia este distrito que continúa con falta de infraestructuras, calles en mal estado y, principalmente, la falta de espacios para la juventud en uno de los barrios más pobres y afectado por la ludopatía con hasta cinco salas de apuestas".

"Los espacios deportivos son escasos a pesar de existir multitud de zonas amplias y solares para ubicar zonas de ocio y las que tenemos están deterioradas y sin mantenimiento, como por ejemplo el solar seco y lleno de maleza del pabellón de la Juventud sobre el que llevamos meses detrás de Imdeco y Sadeco para que se ponga en marcha la hoja de ruta que tenemos sobre su proyecto de gimnasio y espacio deportivo o el correcto cuidado del pabellón de San Eulogio", ha destacado Mariló Damián.

Por último, el Consejo del Distrito Sur de Córdoba ha denunciado la "ausencia de espacios para colectivos y asociaciones" y la "total ausencia de comunicación entre las instituciones y el consejo", pese a los múltiples convocatorias que Damián ha asegurado tener con miembros del gobierno municipal. "Tenemos falta de conocimiento sobre los proyectos que se ejecutan o que se van a llevar a cabo en el distrito, lo que demuestra la cara más ineficaz de la actual administración y por eso exigimos una reunión urgente con la delegación de urbanismo y el alcalde para que no deje este distrito a su libre albedrio", ha concluido la vicepresidenta.