Los vecinos del Campo de la Verdad de Córdoba denuncian la falta de alumbrado en el barrio

La asociación vecinal Guadalquivir, Campo de la Verdad-Fray Albino ha vuelto a denunciar el estado en el que se encuentra el alumbrado público de esta zona de la capital y han reclamado su mejora.

El colectivo ha celebrado una asamblea vecinal en la que se ha informado del comienzo de las obras de rehabilitación del Paseo de San Julián, desde el puente del Arenal hasta la calle Doctor Rafael Blanco León. Se trata de una actuación de la Delegación de Infraestructuras que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros.

La Delegación de Infraestructuras, según ha explicado la asociación, "ha troceado la obra en tres proyectos diferentes a la actuación en el Paseo de San Julián". La primera de ellas consiste en la rehabilitación y puesta en valor de la zona verde, del puente de El Arenal hasta la calle Ciudad de Cuzco por un importe de 651.573,12 euros, de los que 166.358,12 euros los aporta el Ayuntamiento de Córdoba y el resto la Diputación de Córdoba. Las obras tendrán una duración de seis meses.

La segunda parte se centrará en la prolongación desde la calle Ciudad de Cuzco hasta la calle Doctor Rafael Blanco León. Se trata de una obra que ya ha sido adjudicada a una empresa por la cantidad de 210.056 euros, "por lo que debería de comenzar en breve", ha indicado el colectivo.

En tercer lugar, la asociación vecinal ha centrado su relato en el alumbrado del paseo, que "no está incluido y eso nos preocupa". "En estos momentos no hay proyecto pero sí hay una partida presupuestaria de 170.083 euros, que se puede perder al no haber proyecto", ha añadido.

Y es que, según ha explicado, "en la asamblea surgió una gran preocupación respecto del alumbrado por varias razones, la primera, porque las farolas existentes están deterioradas y desfasadas, dicho por los propios técnicos del ayuntamiento y se deben cambiar sí o sí".

A este motivo, el colectivo ha añadido otra razón, que "el proyecto de alumbrado en el paseo se vea afectado por los procesos judiciales abiertos en relación a la Delegación de Infraestructuras y, además relacionados con contrataciones de alumbrado".

También han mostrado su preocupación a que a pesar de que las actuaciones hayan dado comienzo "no se haya formalizado una comisión de seguimiento de la ejecución de la obra donde participen los vecinos".

Otro de los temores a los que han hecho referencia ha sido a que la empresa que ejecuta la obra utilice los terrizos del entorno de escombrera y a las quejas vecinales a que esta situación provoque el efecto llamada que provoca.La asamblea informativa se cerró con el encendido de velas en alusión a la falta de alumbrado en los proyectos, una acción que se va a realizar todos los meses, mientras no se tengan garantías y seguridadde que se instalarán nuevas farolas con alumbrado adecuado, ha añadido.