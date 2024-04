Los usos de la interpretación profesional a día de hoy

El trabajo que llevan a cabo los intérpretes profesionales es de incalculable valor. Son los encargados de traducir en tiempo real conferencias, reuniones, llamadas de teléfono, o mensajes de voz tanto en entornos públicos como privados. Desde cumbres mundiales donde se deciden políticas internacionales a seminarios particulares, quienes hacen de intérpretes deben dominar completamente los idiomas con los que trabajan.

Por otro lado, los intérpretes profesionales son expertos con un conocimiento profundo del idioma que van a traducir de viva voz. Con la experiencia suficiente como para tener en cuenta todos los matices y usos del lenguaje, ya sea coloquial, técnico, jurídico, etc. Además, han de tener en cuenta desde las peculiaridades culturales hasta el motivo por el cual se ha llevado a cabo el evento o reunión.

Cómo distinguir a un buen profesional

A la hora de contratar intérprete lo primero que hay que tener en cuenta es que la persona que va a encargarse del trabajo sea especialista y tenga la experiencia suficiente. No es lo mismo ser intérprete en un congreso de medicina que en una reunión financiera. Dentro de cada idioma hay diferentes especializaciones, tecnicismos y usos del lenguaje que se deben dominar a la perfección para interpretar de manera correcta.

Pero, además de un conocimiento profundo del lenguaje y sus usos según el caso, para la interpretación se ha de contar con buenos reflejos y buena capacidad de análisis. Quien hace de intérprete debe actuar con rapidez, precisión y efectividad. No puede vacilar y debe dar una traducción lo más clara y fidedigna posible. Por eso es importante que tenga capacidad de síntesis.

Por otra parte, la memoria es una cualidad que todo intérprete debe tener. Tanto la memoria a corto plazo como a largo plazo. La una para recordar lo que se ha dicho y poder traducirlo y la otra para recordar todo el vocabulario específico que se necesita para ese trabajo concreto. Además, debe poseer una capacidad de concentración a prueba de bombas. Si no tiene puestos los cinco sentidos en lo que hace difícilmente podrá desempeñar bien su trabajo.

No menos importante es la imparcialidad. Quien interpreta no puede tomar partido, debe limitarse a traducir el mensaje de quien habla de la forma más fidedigna posible. Y por supuesto, debe ser capaz de trabajar bajo presión, por lo que tiene que contar con nervios de acero. La capacidad para improvisar y hablar en público es vital. Y, por último, pero no menos importante, debe tener buena imagen y sobre todo muy buena voz.

Tipos de interpretación

La interpretación puede llevarse a cabo de manera remota, es decir, traduciendo la voz a través de un dispositivo móvil durante una llamada o videollamada, pero también puede ser presencial. En las interpretaciones presenciales la persona que hace de intérprete está físicamente en el mismo lugar de los interlocutores. Y dentro de ambas modalidades se pueden dar diferentes tipos de interpretación.

Interpretación consecutiva . Es la más habitual en congresos, conferencias o ruedas de prensa. En este caso, una persona habla y quien se encarga de la interpretación traduce sus palabras una vez la persona haya finalizado.

. Es la más habitual en congresos, conferencias o ruedas de prensa. En este caso, una persona habla y quien se encarga de la interpretación traduce sus palabras una vez la persona haya finalizado. Interpretación simultánea . También es común en congresos internacionales, seminarios o foros de gran alcance, donde la persona que interpreta traduce simultáneamente lo que el o la ponente está diciendo en ese momento.

. También es común en congresos internacionales, seminarios o foros de gran alcance, donde la persona que interpreta traduce simultáneamente lo que el o la ponente está diciendo en ese momento. Interpretación bilateral. Suele ser la que se utiliza en reuniones privadas, ya sean empresas públicas o privadas. En este caso, quien interpreta traduce a ambos idiomas a los interlocutores.

Nuevas tecnologías e interpretación

Quienes se dedican a la profesión de intérprete puede contar en la actualidad con diferentes herramientas tecnológicas para mejorar su trabajo. El desarrollo tecnológico también ha incurrido en el mundo de la interpretación, ayudando a los profesionales a obtener mejores resultados. En este sentido, los y las intérpretes pueden utilizar aplicaciones y sitios web de manera fiable para facilitar su trabajo.

De hecho, existe software especialmente diseñado como herramienta para intérpretes. Al mismo tiempo, también hay aplicaciones para empresas y particulares que les pone en contacto con intérpretes profesionales para traducir todo tipo de documentos o hacer traducciones simultáneas con un intérprete cualificado. Hoy en día ya es posible llevar un intérprete en el bolsillo.

Aplicaciones para profesionales

Centrándonos en las aplicaciones móviles para profesionales de la interpretación, actualmente hay apps capaces de automatizar los símbolos que se utilizan en la interpretación consecutiva. De esta manera, quien está interpretando puede almacenar los símbolos con su explicación y concepto para tenerlos a mano en todo momento. Se trata de aplicaciones muy asequibles que ayudan enormemente a estos profesionales a perfeccionar su labor.

La inteligencia artificial también está haciendo posible que existan plataformas para la interpretación remota en línea. Hay incluso opciones multilingües diseñadas para reuniones telemáticas, cursos y seminarios de capacitación internacionales, presentaciones web y conferencias en línea. No obstante, nada como un intérprete profesional para quienes quieran un resultado profesional y fiable.