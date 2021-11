Los universitarios de Córdoba se plantan contra la ley Castells y su "fábrica de trabajadores baratos"

Al grito de "¡Ley de convivencia, no de obediencia!", unos 200 estudiantes de la Universidad de Córdoba se han concentrado este jueves frente a las puertas del Rectorado, en la avenida Medina Azahara, para exigir que se derogue la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), aprobada por el Gobierno central, y protestar contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la también denominada ley Castells y su "fábrica de trabajadores baratos".

En la asamblea que ha tenido lugar antes de la concentración han prestado declaración los portavoces del Consejo de Estudiantes de Córdoba (Ceuco), donde la representante de estudiantes de grado en el Consejo de Gobierno, Alejandra Gordón, ha declarado que "las enmiendas que han llevado todos los órganos que componen la comunidad universitaria no se han tenido en cuenta en el proyecto final, ni en la LCU ya aprobada, ni en la LOSU que está en tramitación" ha declarado.

"En la LCU había un apartado sancionador con cada falta y la sanción correspondiente y otro sobre mediación, para evitar una sanción directa sobre el estudiante. Eskerra Republicana pidió derogar este régimen sancionador y el apartado sobre mediación, de forma que cada castigo o impugnación queda a expensas de cada universidad o de las comunidades autónomas", explica el vicepresidente del consejo de la Facultad de Ciencias, Marcos Jiménez.

Asimismo, la presidenta del Consejo de Filosofía y Letras, Sara Muñoz, le ha pedido al Gobierno central que "se tengan en cuenta las negociaciones que se han hecho y han tirado por tierra".

La asamblea ha culminado con la lectura del manifiesto por parte de la plenaria del Consejo de Filosofía y Letras, Cristina Macho, que ha afirmado que "no nos quedaremos callados ante los tejemanejes del Gobierno a costa de nuestra educación. Porque nuestros derechos no son negociables. Tenemos que luchar para que la Universidad mejore y no retroceda en calidad, derechos y garantías"

"La lucha sigue y saldremos a la calle todas las veces que sea necesario", ha declarado Pablo Fernández. En la manifestación pacífica han reclamado sus derechos como universitarios a grito de "¡Ley de convivencia, no de obediencia!", y otras consignas como "¡La uni no se vende, se defiende!", así como pancartas con consignas como "bienvenidos a la fábrica de trabajadores baratos de Castells".