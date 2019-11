Las instituciones, sindicatos y centros de enseñanza de Córdoba han celebrado el 25N con minutos de silencio, concentraciones, lecturas de manifiestos, música y danza para lanzar un mensaje de denuncia contra la violencia machista –una lacra que este mismo lunes ha dejado a la última víctima en Tenerife– y de apoyo a las mujeres que la sufren. La cifra de asesinadas va en aumento cada año, al igual que la unión institucional frente a este grave problema social.

Todo ello con un objetivo; decirles que no están solas para que se atrevan a denunciar y puedan comenzar una nueva vida alejadas de sus agresores. Uno de los actos más llamativos ha sido, como cada año, el desarrollado por alumnos de la Escuela de Arte Dramático en el Teatro Duque de Rivas.

Bajo el lema “¡Suéltate! No estás sola”, un gran grupo de estudiantes ha puesto en escena una obra que refleja lo que supone llevar una vida atada a una cadena haciendo un símil con la historia de un elefante encarcelado en un circo y que, a pesar de su fuerza, nunca se atrevía a soltarse.

“¿Por qué no huye?, ¿Qué lo sujeta?”, se preguntaba la narradora de este montaje, para explicar que el animal ha estado atado desde pequeño y jamás puso a prueba su fuerza. “Todos somos como el elefante de circo”, añadía antes de que los alumnos escenificaran una liberación que, en este caso, hacía referencia a la violencia de género y a las relaciones tóxicas.

La Diputación de Córdoba ha sido una de las instituciones que durante la mañana han organizado actos por el 25N. En este caso, PSOE, PP, Cs e IU han aprobado una moción contra la violencia machista en un pleno extraordinario en el que han participado la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres y escolares del colegio Ferroviarios. Como era de esperar, ha faltado Vox, aunque eso no ha impedido que saliera adelante la moción.

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha sido el encargado de leer una proposición que recoge el contenido del manifiesto consensuado por las ocho diputaciones andaluzas y en el que se recalca que “la violencia de género ya no es tema privado, sino público, un gravísimo problema de preocupación colectiva cuya persistencia se constata diariamente". “Ante esta realidad incontestable no podemos acostumbrarnos solo a discursos emotivos e indignados sobre la violencia contra las mujeres, ni caer en el desánimo por su persistencia o la pasividad frente a planteamientos negacionistas. Hay que hablar de soluciones y estas pasan por no tolerar la violencia”, ha aseverado Ruiz.

El Ayuntamiento de Córdoba también ha celebrado este día con un pleno extraordinario al que ha asistido la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres y en el que un grupo de niños ha leído microrrelatos sobre violencia de género. El acto ha contado con el apoyo de PP, Cs, PSOE, IU y Podemos. Aquí de nuevo ha faltado Vox, cuyos concejales avisaron de que no estaban de acuerdo en que se “politice la violencia contra las mujeres”, al igual que tampoco admiten que se trata de violencia machista o de género porque piensan que así “se criminaliza a una parte de la sociedad”.

Lejos de crear distanciamiento, la nota discordante que ha supuesto la entrada de este partido en las instituciones ha causado una mayor unión y participación política frente a la violencia machista, tal y como se demostró en la masiva manifestación celebrada el domingo y en los diversos actos de este lunes.

Precisamente a la unidad “política y de toda la sociedad” ha apelado el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, en la Escuela Superior de Arte Dramático. A la vez, se ha referido al “impulso del nuevo pacto andaluz contra la violencia de género para que desde los más pequeños hasta los hombres, mujeres, partidos políticos y la sociedad en general, hagamos frente a esta lacra y estos actos execrables que nos encontramos diariamente; son muchos, demasiados, y no debemos dejar pasar en ningún momento actitudes machistas que desembocan en violencia y asesinatos”.

Además, diferentes organizaciones han celebrado concentraciones y minutos de silencio, como la ONCE, CCOO, UGT, CSIF y Cruz Roja, además de colegios e institutos de la ciudad.

En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha afrontado esta jornada “con preocupación” porque “el bloqueo político e institucional de los últimos meses también ha afectado a la lucha contra la violencia de género” a través de la “congelación de recursos, prórrogas presupuestarias y freno a las políticas”.

Por su parte, afiliados y trabajadores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) han leído un manifiesto que señala que “prestar ayuda a una víctima de violencia de género, dar un paso adelante y no una mirada atrás, debe ser una premisa social asumida por todas las personas” e incide en la importancia de denunciar como un primer paso que permitirá a la mujer “salir del laberinto del miedo y la impotencia”.

Por otro lado, CCOO ha hecho un paro de cinco minutos y leído un documento en el que ha reclamado a las empresas mayor implicación y el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad.