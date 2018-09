El turismo concluye el verano con una ocupación por debajo de la prevista

El turismo sigue de capa caída y, aunque el verano no suele ser una época de mucha afluencia en Córdoba, el balance de estos dos meses podría haber sido mejorable, según apuntan desde el sector. Así, a pesar de que julio se saldó con el primer incremento de viajeros del año, lo cierto es que eso se logró a costa de bajar los precios "incluso por debajo del coste real" del servicio, según apuntó el presidente de la Asociación de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, quien insistió en que las tarifas han tenido que descender mucho en estos dos últimos meses.

Y si el incremento de julio no tuvo su repercusión en los establecimientos hoteleros, en agosto la situación no ha cambiado mucho. A falta de datos oficiales, Fragero apuntó que "la ocupación ha estado por debajo de las expectativas" y, lo más preocupante, es que las expectativas no eran precisamente halagüeñas. De hecho, Córdoba fue la única provincia de Andalucía donde se apuntó a una caída de las noches de hotel en agosto, según los datos de la Consejería de Turismo de la Junta, que pronosticó a su vez un crecimiento del 4,7% a nivel andaluz. Aunque es cierto que en estos meses el turismo se traslada a las zonas de costa -Cádiz, Huelva y Málaga fueron las provincias con mejores perspectivas-, Jaén y Sevilla sí que experimentaron un alza del 2,1% y un 2,3%, respectivamente, mientras que en Córdoba se estableció un descenso del 0,1%, lo que llevaría a un 50% de ocupación. Sin embargo -y según las declaraciones de Fragero-, esto no ha llegado a cumplirse debido, entre otros motivos, a que "ha hecho mucha calor". Es cierto que septiembre todavía se considera un mes veraniego en el que muchas personas invierten parte de sus vacaciones, pero no llega a tener la influencia de julio y agosto.

El panorama para el sector hotelero en Córdoba deja en evidencia que el problema es mucho mayor que la proliferación de las viviendas turísticas, un fenómeno que afecta a todas las capitales pero, sin embargo, no todas sufren los mismos efectos. De forma paralela, aunque los establecimientos hoteleros no pasan su mejor momento en verano, no ocurre lo mismo con los alojamientos rurales, que sí han tenido buenas perspectivas. De hecho, este sector registró en agosto una ocupación media del 46%, y las provincias andaluzas donde más se ha concentrado la demanda fueron Cádiz, con un 56%; Málaga, con un 53%; y Córdoba, con un 49%.

Con estas previsiones, el sector confía en una remontada en esta parte final del año, aunque para ello sería necesaria "la implicación de las administraciones" para elaborar un plan de promoción de la ciudad que atraiga al visitante más allá del fin de semana. En este sentido, la apertura ya el próximo mes del Palacio de Congresos de la calle Torrijos puede ser un aliciente para recuperar la competitividad que Córdoba había perdido en el turismo de negocios, uno de los aliados para mejorar la ocupación los días entre semana. Hay que tener en cuenta que la ciudad lleva años sin una infraestructura para acoger eventos de este tipo, lo que ha lastrado de manera significativa al sector.

Junto con la posible reactivación del turismo congresual, la capital también espera varias citas de relevancia en este otoño, desde le Festival Internacional Flora al Festival de las Callejas, dos citas que el año pasado congregaron a un gran número de público y tuvieron su repercusión en el turismo. Fragero, sin embargo, reconoció que afrontan los próximos meses con "incertidumbre".