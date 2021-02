Un trabajador de Aucorsa le gana una demanda al Ayuntamiento por denegarle el permiso por muerte de familiar

Un trabajador de Aucorsa le ha ganado una demanda al Ayuntamiento de Córdoba por denegarle los días correspondientes al permiso por fallecimiento de familiar. Así lo ha asegurado el sindicato CTA, que ha concretado que dichas jornadas coincidían con los días de descanso del trabajador.

"Los directivos de la empresa aprovecharon esto para denegarle el permiso retribuido", han asegurado desde el sindicato, que también ha recordado que este derecho se encuentra recogido en el Estatuto de los Trabajadores y en el convenio colectivo de Aucorsa.

Según CTA, el trabajador acudió a los tribunales para que este hecho "no quedara fijado como antecedente" y pudiera afectar a sus compañeros en un futuro. En cuanto a la sentencia, que es firme y, por lo tanto, no cabe recurso, expone que "las licencias retribuidas por fallecimiento de familiares se dan para los días que no correspondan como descanso, puesto que si no se habría hecho la excepción en la ley".

Desde CTA han cargado directamente contra la gerente de Aucorsa, Ana Tamayo, sobre la que se han preguntado si "no se preocupa, antes de actuar, de documentarse sobre las Sentencias del Tribunal Supremo ante un asunto tan simple". Para el sindicato, "su formación no está acorde con el sueldo que los cordobeses y las cordobesas le pagamos".

Esto ha servido a CTA también para atacar al cogobierno municipal de PP y Cs y al alcalde, José María Bellido, de quien han criticado que "en los casi dos años que lleva al frente del Ayuntamiento no ha hecho nada por Córdoba".

Más problemas en Aucorsa

Por otro lado, el sindicato también ha denunciado que a los trabajadores de Aucorsa no se les hacen las pruebas del coronavirus, mientras que a otros empleados municipales sí. CTA ha recordado que los conductores de los autobuses están en permanente contacto con la población, de ahí que no entiendan esta decisión.