¿Qué tiendas y supermercados abren en Córdoba este martes 1 de noviembre?

El martes 1 de noviembre, día de Todos los Santos, es festivo en toda España. Eso no significa que las tiendas de ropa, los supermercados y los centros comerciales echen el cierre en Córdoba durante toda la jornada, dada la cercanía de la campaña del Black Friday y de la Navidad. No obstante, no todas ellas abrirán -Mercadona, por ejemplo, nunca abre un día festivo-, aunque sí un buen puñado de ellas pondrán el cartel de abierto.

Estas son las tiendas y supermercados de Córdoba que abrirán este próximo martes:

Supermercados Piedra , en horario de 10:00 a 14:30. Abren los ubicados en Plaza de Cristo de Gracia, calle Virgen de la Milagrosa, calle Previsión, calle Doctor Barraquer, Avenida Cervantes, Cañada Real Soriana, Realejo y María la Judía.

, en horario de 10:00 a 14:30. Abren los ubicados en Plaza de Cristo de Gracia, calle Virgen de la Milagrosa, calle Previsión, calle Doctor Barraquer, Avenida Cervantes, Cañada Real Soriana, Realejo y María la Judía. Aldi , en horario de 09:00 a 21:30.

, en horario de 09:00 a 21:30. Lidl , en horario de 09:00 21:30

, en horario de 09:00 21:30 El Corte Inglés , en horario de 11.00 a 21:00

, en horario de 11.00 a 21:00 Centro Comercial El Arcángel, en horario de 10:00 a 22:00. El supermercado abrirá de 10:00 a 21:00.

en horario de 10:00 a 22:00. El supermercado abrirá de 10:00 a 21:00. Centro Comercial La Sierra. La zona comercial abrirá de 10:00 a 22:00, mientras que el hipermercado Carrefour de 09:00 a 22:00.

La zona comercial abrirá de 10:00 a 22:00, mientras que el hipermercado Carrefour de 09:00 a 22:00. Centro Comerial Patios de Azahara, en horario de 10:00 a 22:00.

En el caso del pequeño comercio y las franquicias instaladas en la capital pueden abrir sus establecimientos el 1 de noviembre a pesar de ser festivo.