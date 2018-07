El duro testimonio de quien lleva ya nueve años a la espera del ascensor que no llega

Luis Moreno Maroto es uno de esos miles de cordobeses que esperan que la Junta de Andalucía les instale el ascensor prometido en el bloque de viviendas en el que residen. Ayer tomó la palabra en el Pleno municipal antes de que se aprobara una moción conjunta de todos los grupos por la que se insta a la Consejería de Fomento y Vivienda a "cumplir definitivamente con todos los convenios firmados pendientes con el correspondiente pago de la subvención para el inicio y puesta en funcionamiento de las obras".

Con ruegos en los que se atisbaba desesperación e impotencia, el vecino del número 3 de la plaza del Pocito recordó que su comunidad lleva nueve años esperando el ascensor. "Y en esta situación estamos 20 comunidades de vecinos", reiteró. "Somos muy mayores y necesitamos el ascensor", sentenció. "Mi padre tenía una pierna cortada y no pudo conocer mi casa, ya que no pudo subir porque no hay ascensor", añadió. Moreno Maroto recordó que tienen depositados "más de 500.000 euros en los bancos" que no pueden tocar a la espera de que la Junta mueva ficha en el asunto, Y pidió a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que "ya que conoce a la presidenta de la Junta [Susana Díaz] le traslade este problema, ya que hace tres años que me dijo que me iban a poner el ascensor y no me lo han puesto", puntualizó. "No hacen más que engañarnos y reírse de nosotros", denunció.

En la moción conjunta se amplía el acuerdo a aquellas comunidades de vecinos que no firmaron en su día el convenio y que también necesitan de un ascensor. Además, se demanda también que "los presupuestos municipales para 2019 contengan una partida para poner en marcha un programa de ayudas de emergencia dirigido a favorecer la accesibilidad en edificios y viviendas".