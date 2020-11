El término "minusválido" desaparecerá de las señales de parking de Córdoba como acción reivindicativa

En pleno siglo XXI aún sobreviven en nuestro lenguaje cotidiano términos desfasados como es "minusválido", una palabra que miembros de la Asociación Down Córdoba van a eliminar de las señales de aparcamiento de la ciudad. Esta acción simbólica y reivindicativa se hace de la mano del Ayuntamiento y consistirá simplemente en taparla con una pegatina azul para hacer ver a la población que debe eliminarse del vocabulario en favor de otras expresiones más adecuadas, como "personas con movilidad reducida".

El delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, ha explicado este lunes que el Consistorio tenía "una asignatura pendiente" con este tipo de plazas de parking, "históricamente mal llamadas de minusválidos", un término que "nos vamos a cargar".

Por ello, miembros de la asociación Down Córdoba van a llevar a cabo esta acción. Podría hacerlo la empresa encargada del mantenimiento de la señalética, ha señalado Jordano, pero han decidido que lo haga este colectivo "porque queremos que el mensaje sea potente y la gente cuando lo vea se pare a pensar en lo absurdo de ese término, que está bastante superado".

El presidente de Down Córdoba, Fabián Cámara, ha explicado que "tal y como está la situación sanitaria, no podemos hacer una campaña masiva y sacar gente a la calle, que sería lo ideal", por lo tanto se ha optado por repartir pegatinas entre los asociados para que "las lleven en sus mochilas y cada vez que se encuentren con una placa de estas tiren de ella, la tapen y poco a poco vayamos acabando con esa palabra 'minusválido' que no nos agrada al colectivo".

Por otra parte, el Ayuntamiento está estudiando las plazas para movilidad reducida en los diferentes barrios con el fin de darle "un uso más eficiente". A simple vista han advertido que hay zonas que tienen una población más envejecida por lo que "habrá que reforzar" los aparcamientos en ellas. Esto se produce por ejemplo en Ciudad Jardín o Santa Rosa. Mientras, los barrios de nueva creación sí están "bastante bien dotados".

Además, la Delegación de Movilidad ha comenzado a pintar de azul esas plazas para que la ciudadanía "se conciencie de su buen uso". Así, lucirán con un aspecto igual al que tienen por ejemplo en centros comerciales u otros espacios privados. "La gente no debería decir 'no me he dado cuenta' y usar una plaza que no le corresponde por un descuido; ya no valen los descuidos, sino que vamos a intentar que el uso sea lo más respetuoso posible", ha recalcado Jordano.

En la ciudad hay entre 300 y 400 plazas de carácter genérico. Desde ahora a finales de año se pintarán unas 60 y el resto se hará de forma progresiva. "La proporción de plazas se queda corta todavía, hay que avanzar muchísimo", ha agregado el delegado de Inclusión.

También se quiere castigar por "el uso irresponsable" de la tarjeta" porque tampoco "debería de ser así". Este permiso se da "a un usuario, no a un coche, por lo que si el usuario está en ese momento en el vehículo se podrá utilizar la plaza, sino no se debe hacerlo", ha aclarado. Ese castigo se extenderá a los ciudadanos que aparcan aún sin tener asignada una tarjeta ningún miembro de su núcleo familiar.

Por último, Jordano ha adelantado que el Ayuntamiento está trabajando en una aplicación móvil que permitirá la localización "rápida y efectiva de plazas libres", una iniciativa "que nos ilusiona bastante". Ahora están analizando las diferentes opciones que hay en el mercado "y no creo que tardemos mucho en encontrar una".

Por su parte, el delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, ha recordado que en estos días se están repintando más de 300 pasos de peatones de los entornos de todos los colegios públicos de la ciudad. El presupuesto ha sido de unos 84.000 euros. "Eran pasos abandonados desde hace muchos años y es necesario que todos esos escolares que acceden a sus centros educativos lo hagan en unas condiciones de máxima seguridad", ha incidido.