Estos son los teléfonos a los que deben llamar los mayores de 80 años que aún no se han vacunado en Córdoba

La Delegación de Salud de la Junta ha hecho un llamamiento a los mayores de 80 años que, por cualquier motivo, se hayan quedado sin vacunar. Para ello, ha puesto a disposición de la población varios números de teléfono para cada distrito sanitario.

En el Distrito Córdoba y Guadalquivir, las personas de más de 80 años, sus familiares o cuidadores deben telefonear al 957 354 277 en horario de 13:00 a 15:00 de lunes a viernes o enviar un correo electrónico a vacunas.dcorgua.sspa@juntadeandalucia.es.

Si la persona vive en el Área Sanitaria Sur (Campiña y Subbética), el teléfono al que debe dirigirse es el 608 350 987 de 08:00 a 15:00 de lunes a viernes. Por otro lado, en el Área Sanitaria Norte (Los Pedroches y Alto Guadiato) se puede notificar por WhatsApp al Canal Ciudadano en el 690 163 224 o contando directamente con cada centro de salud de referencia.

En estas líneas se resolverán las dudas de las personas mayores de 80 que aún no hayan sido llamadas a vacunar. En este sentido, la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, ha señalado que "con estas líneas, que se atienden desde cada centro tras realizar un refuerzo específico para este fin, se busca dar respuesta a la inquietud de este colectivo y garantizar la vacunación de todos los mayores".

En caso de no haber sido citados por no tener actualizados los datos en la base del SAS o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada de la vacunación o no haber podido acudir a la cita, desde estos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto "para, a la mayor brevedad, proceder a la citación".