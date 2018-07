Los taxis se suman a la huelga durante 48 horas contra las licencias VTC

Se estuvo barruntando durante todo el fin de semana y finalmente ayer los taxistas cordobeses decidieron sumarse a la huelga que iniciaron la semana pasada sus compañeros en Barcelona en contra de las licencias para los vehículos con conductor (VTC) -con las que operan Cabify o Uber- y la que ya han secundado los taxistas de las principales ciudades españolas. En el caso de Córdoba, el paro será de 48 horas, según apuntó ayer el presidente de la Asociación de Taxistas de Córdoba (Autacor), Miguel Ruano, y no de manera indefinida como está sucediendo en Madrid o Barcelona, donde los trabajadores incluso han acampado en las principales vías de tráfico de la ciudad. Además, se mantienen uno servicios mínimos del 25% para garantizar "la prestación de asistencia hospitalaria y otras urgencias sanitarias", según la información facilitada por la patronal del taxi en Córdoba. Sin embargo, estos servicios mínimos no se han negociado con el Ayuntamiento y desde algunos sectores aseguraron que no se cumplirán y que el paro va a ser total. De hecho, algunas fuentes destacaron que ayer mismo no se cumplió y sólo se atendieron los servicios que ha habían sido concertados previamente. Hay que tener en cuenta que en este conflicto no ha habido un respaldo desde la patronal, sino que la respuesta ha sido espontánea y se ha ido cundiendo a través de las redes sociales, hasta que al colectivo mayoritario no le ha quedado más remedio que respaldar las movilizaciones.

Antes del anuncio oficial de la huelga, los taxistas protagonizaron una marcha lenta por la ciudad. Así, alrededor de 300 vehículos -de una flota total de casi 500- recorrieron las principales calles desde el recinto de El Arenal hasta la gasolinera de las Delicias, junto al Hipercor, entre las 08:00 y las 11:00. La marcha no había sigo comunicada ni al Ayuntamiento ni a la Subdelegación del Gobierno, por lo que se tuvo que improvisar un plan de tráfico para minimizar los efectos de la manifestación. En algunos puntos, como la incorporación a la Ronda, el tráfico se colapsó y en otras zonas como el Vial Norte quedaron invalidados dos de los cuatro carriles. También hubo problemas en la zona de Colón, donde los agentes tuvieron que intervenir también para garantizar la circulación

La mayoría de las paradas de taxis estuvieron prácticamente vacías durante toda la jornada, con especial incidencia en la estación de trenes y de autobuses, donde no había manera de utilizar este transporte. Hay que tener en cuenta que en los últimos días de julio y el inicio de agosto, el mes vacacional por excelencia, se incrementa de manera significativa el movimiento de viajeros. Así las cosas, la situación de huelga se mantendrá, al menos, hasta las 06:00 del miércoles 1 de agosto. Además, para hoy se ha previsto una concentración en las puertas de la Subdelegación, esta vez con autorización, pero que se ha convocado al margen de la patronal mayoritaria.

La movilización de los taxistas se desencadenó días atrás, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenara la suspensión cautelar del reglamento del Ayuntamiento de Barcelona, que restringía la actividad de las operadoras de Uber y Cabify sobre VTC. A este respecto, desde Autacor señalaron que "la ley establece una ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, pero la situación se ha desbordado en los últimos años y hay ciudades donde la relación se ha estrechado de forma alarmante". Auttacor aseguró que se sumará a las protestas de carácter pacífico que se organicen en los días sucesivos y pidió "disculpas a todos los usuarios y, por extensión, a toda la ciudadanía, por los inconvenientes que puedan ocasionar".