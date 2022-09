Los sindicatos de prisiones protestan contra Marlaska en Córdoba por la "falta de voluntad" para mejorar sus condiciones laborales

Miembros del CSIF prisiones y Acaip-UGT, sindicatos mayoritarios del sector, se han concentrado este viernes a las puertas de la cárcel de Alcolea para reclamar una mejora de las condiciones económicas y laborales de los funcionarios de instituciones penitenciarias, durante la visita del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con motivo de la Festividad de la Merced, patrona de prisiones.

Ninguno de los representantes ha acudido al acto de entrega de las condecoraciones al Cuerpos Nacional de Instituciones Penitenciarias que ha presidido Grande-Marlaska y que se ha celebrado en la prisión de Córdoba en su octogésimo tercera edición. Desde fuera, han expresado su rechazo a una celebración que, "desde hace ya bastante tiempo, se ha convertido en un acto que los trabajadores y las trabajadoras de las prisiones españolas no sentimos como propio y que la administración utiliza para vender unas condiciones irreales y falsas ante los medios de comunicación”.

Los sindicatos han recordado el mensaje que Marlaska trasladó en este mismo acto en 2018, en su primera intervención ante los trabajadores penitenciarios, donde se comprometió textualmente a "a afrontar las reivindicaciones de los profesionales de Instituciones Penitenciarias con determinación y voluntad, en cuanto sea presupuestariamente posible". Sin embargo, han pasado ya cuatro años desde estas declaraciones del Gobierno y la situación, lejos de mejorar, ha empeorado con una absoluta falta de respeto por parte de la Administración penitenciaria hacia su personal", han lamentado.

A lo largo de la legislatura se han procedido reuniones entre las partes para esbozar una Proposición de Ley que incluye demandas históricas como el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, o la garantía del principio de indemnidad por el que, "en el caso de que los funcionarios sufran una agresión en el ejercicio de sus funciones, el Estado esté obligado a la indemnización correspondiente", ha explicado el ministro después del acto.

La iniciativa fue presentada en sede parlamentaria el pasado mes de marzo y superó su primer examen ante la Cámara Baja del Congreso con los votos a favor del PP, Vox y Ciudadanos, a pesar del rechazo de los votos en contra de ERC, Bildu y la CUP. Antes de ser tramitada y posteriormente aprobada por el Congreso, debe pasar el plazo de enmiendas que se abrió en el mes de abril y que el propio PSOE ha ampliado en 13 ocasiones hasta ahora en lo que los sindicatos consideran "frenar su avance" y "falta de celeridad".

Paradójicamente, el ministro ha pedido este viernes ante los medios de comunicación en Córdoba, que la oposición, y en concreto al PP, apoye la Proposición de Ley que integra una mejora en las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones y pueda ser "efectiva a la mayor brevedad posible".

Falta de voluntad negociadora

No solo es el retraso de la Proposición de Ley, los sindicatos concentrados en la entrada de la prisión también han criticado la "falta de voluntad negociadora" por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la hora de atender, entre otras, unas medidas de ahorro energético que han propuesto las organizaciones de trabajadores del sector. “La administración ha diseñado un sistema que no beneficia a nadie al imposibilitar la acumulación de horarios, de manera que no se reducen los desplazamientos en un momento como el actual en el que, desde todos los estamentos sociales, se pide un esfuerzo a toda la población para ahorrar electricidad y combustible”, han expresado.

Otra reclamación es que se habiliten herramientas para poder teletrabajar en aquellas tareas administrativas que se pueden realizar desde ese sistema, tal y como se ha hecho en otros ámbitos institucionales, incluso en los propios servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, han destacado desde el Csif de prisiones Córdoba.

A estas dos peticiones, se suman las mejoras retributivas del personal de prisiones, mejoras en la formación y en la adecuación de los puestos de trabajo o la "inexistencia de medidas para evitar las agresiones a los trabajadores penitenciarios".