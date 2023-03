Los sindicatos piden políticas activas de empleo para las mujeres, que son el "rostro" del paro en Córdoba

Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT han lamentado la nueva subida del paro en Córdoba en el mes de febrero -sumando 329 desempleados- debido al fin de la campaña agrícola de la aceituna.

Una vez más, las organizaciones han destacado la excesiva dependencia de la provincia del sector primario y del sector servicios y han denunciado que la brecha de género continúa incrementándose: el 61% de las personas desempleadas son mujeres.

También inciden en que es necesario que las administraciones públicas apuesten por la industria y la innovación para que el empleo generado en Córdoba sea de calidad.

CCOO

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, ha señalado que la subida del paro vuelve a poner en evidencia la excesiva dependencia que tiene la provincia del sector primario y del de servicios. De hecho, el único en el que ha subido el paro durante el mes de febrero es el agrícola, que sumaba 361 personas desempleadas más de que en enero.

Sobre la feminización del desempleo en la provincia, la secretaria de Empleo lamentó que “todos los meses se repita la misma cantinela, que las mujeres son las expulsadas del mercado laboral, son las primeras que pierden el empleo y las últimas que lo recuperan y esto hace necesario políticas activas de empleo específicas para el colectivo femenino que sigue siendo discriminado en el acceso al empleo pero también en el mantenimiento del mismo".

Por otra parte, la responsable sindical mostró su preocupación por el freno de la contratación en febrero, mes en el que se han registrado 28.525 contratos, 10.045 menos que en enero, un 26,04% menos. "La bajada de la contratación se puede explicar, en parte, por el incremento que ha habido a lo largo de todo el 2022 de la contratación indefinida, con lo cual se ha reducido el número de contratos y la rotación de contratos por cada persona trabajadora, pero venimos percibiendo que algunas empresas, para evitar la contratación indefinida, están empezando a abusar del contrato fijo discontinuo y lo están asimilando al contrato temporal". En este sentido, “CCOO va a estar vigilante para que no se haga un mal uso de la contratación”, advirtió Acaiña.

Por último, la secretaría de Empleo de CCOO también ha mostrado su preocupación por las casi 11.000 personas desempleadas que actualmente no están cobrando ninguna prestación por desempleo. “En momentos de inflación como los que vivimos, de altos costes de la energía, de la subida de la cesta de la compra, etc. es muy importante establecer medidas de protección suficientes para las familias más vulnerables, especialmente aquellas que tienen a todos sus miembros en paro o en el caso de las personas desempleadas de larga duración”.

UGT

A pocos días de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde UGT lamentan que el desempleo en Córdoba siga teniendo “rostro de mujer”, ya que el 61,15% de las personas desempleadas son mujeres.

Para la secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Francisca Haro, estos datos demuestran que existe una “gran desigualdad aún en el mercado laboral entre hombres y mujeres, tanto en el desempleo, como en los salarios, como hemos podido ver recientemente en el informe de brecha salarial, que sitúa las retribuciones de las féminas un 19,7% por debajo de la de sus compañeros hombres”.

Pero si poco halagüeña es la situación de las personas sin empleo, las que sí lo tienen tampoco lo están pasando bien. “Los precios de la cesta de la compra y los gastos en la vivienda, tanto en alquileres como en hipotecas, se han disparado de tal forma que hay familias con sus dos miembros trabajando que tienen serios problemas para llegar a final de mes, y ya no hablemos de las familias monoparentales”, explicó la representante sindical.

En esta línea, Haro defendió la última propuesta realizada por los agentes sociales en relación a las subidas salariales iniciales del 5% para 2022, el 4,5 % para 2023 y el 3,75 % para 2024, revisables en función de una cláusula que tenga en cuenta la inflación y la situación económica de las empresas.

CSIF

La presidenta de CSIF en Córdoba, María Dolores Navajas, destaca la "atonía" en la que se encuentra actualmente el mercado laboral provincial con subidas y bajadas circunstanciales del desempleo en función de la época del año, “ya que en el caso del pasado mes de febrero es el fin de la campaña de recogida de la aceituna la causante principal de la subida de los demandantes de un puesto de trabajo en nuestra provincia”.

“Es necesario y urgente que las administraciones públicas implementen medidas de calado en nuestro sistema productivo con una mayor apuesta por la industria y la innovación a fin de que el empleo que se genere en nuestra tierra sea de calidad y con una duración indefinida”, agrega la dirigente sindical.

La máxima responsable de CSIF en Córdoba indica que el incremento de las cifras de parados en la provincia va acompañado de una pérdida de 2.772 afiliados a la Seguridad Social, un dato que la dirigente sindical apunta que no es bueno. “Las cifras no invitan realmente al optimismo que muchas veces se infiere de las declaraciones de algunos responsables políticos”, manifiesta Navajas, quien también muestra su preocupación por las cerca de 9.000 personas sin trabajo que no reciben ningún tipo de prestación. Asimismo, es reseñable el hecho de que el 61% de la población parada es mujer.