Los sindicatos cifran en un 100% el seguimiento de la huelga en la prisión

Los sindicatos cifran en un 100% el seguimiento de la huelga de funcionarios de prisiones convocada para la jornada de ayer y a la que los trabajadores están llamados de nuevo este viernes para reclamar una negociación de cara a la mejora de sus condiciones laborales. La concentración comenzó a las 09:00 y transcurrió "sin incidentes fuera de lo normal", explicó el delegado sindical en Córdoba del sindicato Acaip-USO, José Miguel Sánchez. El "problema es que los servicios mínimos son abusivos", lo que impidió "que compañeros que querían secundar la huelga no hayan podido". "Solo ha trabajado la gente que se ha visto obligada a ello", aseveró.

Sánchez explicó que el paro afectó al servicio de vigilancia interior ya que, al ser festivo, los educadores y empleados de oficinas no trabajaban. "El viernes será diferente porque es día laborable", puntualizó.

Hay convocada una huelga general este viernes y los días 6, 8, 13 y 15 de noviembre

Según apuntó el sindicato CSIF, unas 200 personas participaron en la concentración que hubo en la barrera de entrada al centro penitenciario de Córdoba informando a los compañeros que llegaban y un 95% de la plantilla firmó el documento de apoyo a la huelga.

Sánchez recordó que llevan casi dos años con concentraciones "porque la situación en las prisiones españolas es caótica" y "la necesidad de personal es acuciante". Según el delegado de Acaip, los sindicatos estiman que en España faltan unos 3.000 trabajadores en las prisiones y en Córdoba habría que cubrir unas 60 plazas de todos los servicios (tratamientos, sanitarios, vigilancia interna...).

Sánchez explicó que "las bajas no se cubren con interinos" porque no hay bolsa de trabajo, "sino que aumenta la carga de trabajo" e incluso se ven obligados a cambiar sus descansos en función de los huecos libres que queden. Señaló que en un módulo normal de cumplimiento hay unos 110 internos y solo dos funcionarios. Cuando uno tiene que acompañar a un recluso a la enfermería o a comunicaciones, el otro se queda solo en el módulo. "Aunque la plantilla es experimentada", la situación puede complicarse en un momento.

Por otra parte, destacó el "elevado número de agresiones" que sufre el colectivo. Así, indicó que de media, un funcionario de prisiones es agredido cada día en España. Aclaró que "las agresiones verbales no existen en prisiones", por lo que "si me amenazan y me dicen que me van a matar cuando salgan, eso no es una agresión". Para que así se considere tiene que haber un parte de lesiones. Esto ocurre "porque no tenemos consideración de agente de autoridad como sí lo tienen profesores y médicos". A esto se añade que "llevamos años con el salario congelado" y el colectivo no entiende que sí haya aumentos para la Policía Nacional y la Guardia Civil dependiendo todos del Ministerio del Interior. "Nos sentimos abandonados por el Ministerio", asevera.

La huelga está convocada para este viernes y los días 6,8,13 y 15 de noviembre. "Si no hay resultados (respuesta por parte del Gobierno), la ejecutiva decidirá" las siguientes medidas a llevar a cabo, concluyó Sánchez. Los paros están convocados por Acaip, CCOO, UGT y CSIF y un grupo de trabajadores no sindicados que se han constituido en plataforma.