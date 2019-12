Los sindicatos alertan de sobrecarga en los centros de salud por falta de médicos

Los sindicatos han alertado de la “sobrecarga” que están sufriendo los profesionales de Atención Primaria ante la falta de contrataciones para suplir las vacaciones –sobre todo de los médicos– en estas Navidades, hasta el punto de llegar a una situación “crítica”.

“No se ha contratado prácticamente a nadie”, asevera el secretario general del Sindicato Médico de Córdoba (Simec), José Luis Navas, y añade que, “aunque quieran, no encuentran gente en bolsa” debido a las malas condiciones de trabajo que ofrece el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a los facultativos.

Esto provoca un “desdoblamiento de los cupos”; esto es, los que se quedan tienen que hacerse cargo de los pacientes de los que están de vacaciones y, en la provincia, incluso tienen que pasar consulta en dos o tres municipios en el mismo día. Las condiciones son “auténticamente deplorables”, incide Navas para agregar que “si los contratos fueran mínimo de entre seis meses y un año, como anunció el consejero (Jesús Aguirre) posiblemente habría gente en bolsa”.

La muestra de esa falta de personal es que ahora mismo las citas para algunos médicos de familia se dan a una semana vista. “Teóricamente, la demora no debería ser superior a 24 horas; si vas, te van a atender, pero posiblemente no sea tu médico y además intenten derivarte a Urgencias extrahospitalarias, con lo que estamos sobrecargando un servicio que no está hecho para soportar tanta afluencia”, indica Navas.

Las Urgencias extrahospitalarias "no dan abasto, y eso que aún no ha llegado la gripe"

La consecuencia es que “los compañeros que están en los centros de salud están más sobrecargados que habitualmente, porque el resto del año tampoco se cubren las sustituciones”. Y, aunque se intenten reforzar las Urgencias extrahospitalarias, “no dan abasto, y eso que aún no ha llegado la epidemia de gripe porque cuando entre, el caos estará garantizado”, ya que la saturación de estos puntos (Castilla del Pino y Sector Sur) obligará a los pacientes a acudir a las Urgencias del Hospital Reina Sofía.

El panorama que describe el responsable de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT en Córdoba, José Juan Fernández, es igual de complicado. “La situación es crítica por una mala gestión de la Consejería de Salud porque estamos en un periodo en el que los profesionales disfrutan de parte de sus vacaciones y cada vez son más los que se reservan días para estas fechas”, explica.

Ante esto, “nos encontramos con la gravísima situación de que la contratación para suplencias no llega ni a cubrir un 15% de media en la provincia”, tanto en plantas de hospitalización como en Atención Primaria. El trabajo “se saca gracias a la responsabilidad de los profesionales con el sistema, aunque les produce una sobrecarga laboral”.

El panorama es “caótico” y, desde la experiencia de Fernández, “no se ve por ningún lado que se haya aumentado un 18% las contrataciones, al menos en Córdoba”. De hecho, manifiesta que “no hay ni un solo contrato en la provincia para cubrir vacaciones de Navidad de médicos de familia, ni de pediatras, ni de especialistas”.

En Medicina “no se sustituye nada, sino que se cierran quirófanos, consultas y se aplazan pruebas diagnósticas porque no se sustituyen y la gente tiene que cogerse sus vacaciones”. En el resto de categorías “sí hay algo de contratación, pero en ningún caso se llega al 100%”, indica el responsable de Salud de UGT.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, añade que “las cifras de contratación dadas por la Consejería son ficticias, ya que gran parte de los contratos ofertados estas fiestas son, en realidad, los que se dejaron de hacer en meses anteriores”.

En este sentido, denuncia que hay puestos que llevan “meses sin cubrirse”, como ocurre en el centro de salud de la Fuensanta, con seis médicos de familia sin sustituir, o en Santa Rosa, con la ausencia de dos pediatras. Según asevera, la tónica habitual es encontrar en cada centro de salud una media de entre dos y cuatro puestos de enfermeras y médicos de familia sin suplir sus bajas.

“Hay profesionales que acumulan más de 30 días en excesos de jornadas por anulación de libranzas y permisos reglamentarios o por doblaje de turnos; no se sustituyen bajas por enfermedad ni reducciones de jornada y no se cubre el 80% de las vacaciones solicitadas en el periodo navideño, por lo que con la oferta de contratación de Navidad estamos cubriendo parte de lo que no se ha cubierto hasta ahora”, aclara Damas.

Para CCOO, la Consejería está “llevando al límite a la sanidad pública, mermando plantillas y medios, lo cual repercute en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía”. Según este sindicato, “todo son anuncios que se quedan en titulares de prensa, pero que no se llevan a cabo”.

En esa línea, a CCOO le gustaría “saber dónde están los siete minutos por paciente en Atención Primaria, dónde los cacareados contratos para acabar con la temporalidad en la sanidad pública”. Así, Damas asevera que “simplemente, no existen”, a la vez que advierte del “progresivo desmantelamiento” de la sanidad pública, que “solo beneficia a la sanidad privada, que debe ser una opción, no la alternativa y, mucho menos, el destino del dinero público que debería ir a mejorar la atención sanitaria de la ciudadanía”.

Por su parte, desde el Sindicato de Enfermería (Satse) señalan que en estas Navidades ha disminuido la actividad, por lo que “no hay tanta demanda”. En general, la situación está “como en años anteriores” como ocurre con el cierre por las tardes de los centros de salud para “poder dar vacaciones sin sustituir”, aunque en algunos centros “sí han sustituido algo más que en años anteriores”.