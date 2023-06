Los sindicatos de Córdoba advierten del "agotamiento" de la economía ante los datos de paro de mayo

Los sindicatos de Córdoba han destacado la bajada del paro en la provincia de Córdoba en el mes de mayo, si bien, la han considerado insuficiente -solo ha descendido en 600 personas- y han incidido la necesidad de desarrollar medidas para lograr que el desempleo se reduzca más en los próximos meses.

CCOO

Ante estos datos, la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, se ha congratulado de la bajada del paro en Córdoba en mayo en 600 personas, si bien ha advertido “cierto agotamiento de la economía local, que empieza a frenarse y que está dejando de generar empleo”.

“Mayo es un mes en el que tradicionalmente baja mucho el paro por el cúmulo de eventos festivos, la temporada alta turística y la preparación de la industria del frío de cara al verano y, sin embargo, esta mayor actividad económica no se ha traducido todo lo bien que hubiéramos deseado a las cifras de desempleo, que en Córdoba, no podemos olvidarlo, suman 62.146 personas, de las que casi 7.000 no tienen ninguna prestación”, ha anotado.

A su juicio, “cada día es más evidente que el empresariado cordobés apuesta más por el trabajo barato y precario que por la calidad del empleo, especialmente en el sector servicios”. Así, “aunque el sector servicios se ha llevado más de la mitad de los 27.405 contratos registrados en mayo, el paro en este sector solo ha bajado en 59 personas, y luego se preguntan por qué no encuentran mano de obra”, criticó.

“Esperábamos un aumento de la temporalidad, precisamente, por la contratación en el sector servicios, pero nos preocupa que la contratación indefinida se esté frenando y que las empresas vuelvan a abusar de los contratos temporales”, ha indicado. También ha considerado que “hay que redoblar esfuerzos para fomentar la contratación de personas jóvenes, mayores de 45, paradas de larga duración, con discapacidad y mujeres, colectivos que deberían estar en el centro de las políticas activas de empleo pero que siguen siendo los grandes olvidados del mercado laboral”.

CSIF

CSIF, por su parte, ha valora el descenso del paro en el mes de mayo, al tiempo que ha alertado de que esa bajada es mucho menor de la que se produce normalmente en este periodo en Córdoba.

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, ha señalado que, “sin duda, es un motivo de satisfacción que las listas del paro se reduzcan, pero nos preocupa enormemente el hecho de que la disminución del desempleo en mayo de este año haya sido bastante inferior a la que hubo en 2022 cuando esta bajada fue de 2.135 personas”.

Según la dirigente sindical, “estos datos auguran un verano complicado para el mercado laboral cordobés que se caracteriza en este periodo por una menor actividad como consecuencia de las elevadas temperaturas que se registran en nuestro territorio en esos meses”.

Es por ello que reclama a los nuevos gobiernos municipales y de la Diputación que se conformarán tras las pasadas elecciones del 28 de mayo que empleen todos los esfuerzos a su alcance para que sea su prioridad en los próximos cuatro años sea favorecer la actividad productiva y la creación de puestos de trabajo.

CSIF tampoco se olvida de los casi 6.000 cordobeses que no tienen trabajo y que carecen de cualquier tipo de prestación, “unas personas y unas familias que lo tienen especialmente complicado para poder llegar a final de mes y no caer en la pobreza y en la marginalidad”.

UGT

Desde UGT Córdoba, su secretaria de Empleo, Francisca Haro, ha considerado que las cifras del paro de mayo en la provincia de Córdoba “reflejan una estabilización del empleo fruto de las políticas nacionales de estabilización laboral que han aumentado considerablemente las contrataciones indefinidas”.

“Entendemos que la bajada de estas cifras en mayo es insuficiente y demuestra la necesidad de implementar urgentemente el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva”. En su análisis, ha detallado que “hablamos de la cuarta peor cifra de Andalucía para el pasado mes, después de Huelva y Sevilla, que aumentaron la cifra de desempleo en un 1,77 y un 0,62 respectivamente, y de Almería, que redujo este nivel tan sólo un 0,71%”, unas cifras que Haro indicó que hay que son necesario mejorar.

La secretaria de Empleo de UGT ha indicado también que, a pesar de los buenos datos de los últimos meses, “todavía son muchos los aspectos a mejorar en el seno de nuestro mercado laboral para que, de una vez por todas, la erradicación de la precariedad laboral sea una realidad, ya que sin mejora en las condiciones de trabajo no hay desarrollo socioeconómico capaz de consolidarse en el tiempo” y ha finalizado señalando que “mejorando las condiciones laborales crecemos económicamente y avanzamos en términos de cohesión social; con unas mejores condiciones de trabajo, ganamos todos”.