Así quedan las notas de corte en la Universidad de Córdoba tras la segunda adjudicación de plazas

Justo este jueves, que acaba la convocatoria de julio de las pruebas de acceso a la Universidad -la antigua Selectividad, el Distrito Único Andaluz ha publicado las nuevas notas de corte de todas las instituciones académicas de la comunidad tras la segunda adjudicación de plazas. Las calificaciones se pueden consultar en la página web del Distrito Único Andaluz.

De nuevo es Medicina el grado que tiene la nota de acceso más elevada en la Universidad de Córdoba (UCO), si bien, se trata de una de las titulaciones para las que ya no hay plazas para el próximo curso académico -todas las del área de Ciencias de la Salud-, puesto que todas se completaron en la primera adjudicación. No obstante, la calificación ha bajado y ha pasado de 13,452 a 13,422.

El grado de Enfermería, por su parte, ha pasado de pedir un 12,820 a un 12,755, mientras que la titulación de Bioquímica un 12,741 frente al 12,788 de la primera adjudicación.

Otra de las bajadas de calificaciones para el alumnado de nuevo ingreso se ha registrado en la carrera de Veterinaria, que ha pasado de pedir un 12,675 a un 12,590. En el caso de Biotecnología, la nota de corte se ha quedado en un 12,590.

También este jueves se abre el plazo de alegaciones, que se prolongará hasta este viernes 15 de julio, jornadas en las que también está abierto el periodo para la matrícula.

Tras esta publicación, el estudiante admitido en el grado solicitado tiene que matricularse en la titulación asignada (salvo que estén pendientes de la recepción de la documentación). No obstante, si desean modificar la titulación de mejor preferencia, podrán incluir nuevas peticiones que serán atendidas cuando no exista o se agote la lista de espera. En este caso, la matrícula ya no será obligatoria, por lo que se tiene que realizar una reserva de la plaza adjudicada para aparecer en la siguiente lista de admitidos.

Una vez pasadas estas dos primeras adjudicaciones de puestos de nuevo ingreso, el Distrito Único Andaluz hará una tercera adjudicación de puestos el próximo 20 de julio y otra cuarta más el 25 de julio.