Se busca a Konqui: una pata desaparecida en Córdoba hace tres semanas

Una pata doméstica llamada Konqui anda suelta por Córdoba para desesperación de sus dueños, una familia de la zona del Arcángel que la llevan buscando varias semanas. Esa es la dura realidad a la que se enfrentan Pedro Dueñas, su mujer, María José, y sus hijos Carlos y Víctor, que llevan buscándola desesperadamente desde que hace 21 días se escapó de casa accidentalmente. Han recorrido toda la ciudad para encontrarla, han colgado carteles por cientos de muros y farolas e incluso han contactado con todo tipo de instituciones en busca de ayuda y con todo el personal posible para alcanzar la máxima difusión.

"Nunca pensé que la íbamos a querer tanto", ha comentado este lunes Pedro a El Día. Con un pulcro plumaje blanco, pico naranja y patas del mismo color, Konqui se convirtió en el ojito derecho de toda la familia. Ahora, piden la colaboración ciudadana de todos los cordobeses para poder dar con su querida mascota, que responde al nombre de Konqui o de Kong, se escapó por la zona de El Arcángel y que es totalmente doméstica, "como lo son un perro o un gato".

Konqui llegó hace seis meses a la familia por sorpresa. Fue uno de los amigos de Carlos quien le regaló este animal por su cumpleaños tras adquirirlo en una granja de la ciudad. Al principio, como cuenta Pedro, costó aceptarlo en la casa porque "es un animal que tiene que vivir con los de su especia". Sin embargo, con el tiempo llegaron a cogerle "mucho cariño", hasta que pasó a ser uno más de la familia y la pata no se separaba de sus dueños.

Pero, una mañana, Pedro se despertó a esos de las 08:15 y, cuando salió a la terraza a darle los buenos días, el animal ya no estaba. "Llevaba muchas semanas viviendo en la terraza porque ponía huevos y le venía mejor la temperatura de la calle, por lo que se tuvo que escapar por accidente, ya que no sabe volar", asegura el padre. Al darse cuenta de que ya no estaba su querida mascota, salieron a buscarla inmediatamente, aunque no tuvieron suerte.

"Una mujer nos dijo que la vio cerca de nuestra casa, al final de la calle Cuesta de la Pólvora, y luego otra nos dijo que unos hombres la estaban intentando coger, pero no fueron capaces. Yo espero que, si la tienen, nos la devuelvan", señala Pedro, quien comunicó esta desaparición a la policía y a todos los vecinos después de buscarla "por todos los rincones, por la zona del río y por muchos estanques de Córdoba donde hay también muchos patos".

Tras muchos esfuerzos por dar con su querida mascota, todavía no pierden la esperanza. Y es que, como comenta Pedro, "son muchos los animales que se pierden y sus dueños los encuentran incluso meses más tarde". En los carteles que siguen colgando de las farolas de la ciudad, ofrecen todos los datos para que si alguien la encuentra se ponga en contacto con ellos a través del teléfono 677 14 63 47 o de una cuenta de instagram (@victor_dt99).

Además, ofrecen "una generosa recompensa" a quien devuelva la pata a su hogar. Eso sí, Pedro pide por favor que no lo llamen con falsos avisos porque son muchos los que "no tienen corazón" y les gastan bromas sobre su paradero. Y es que el cariño de esta familia por su mascota es enorme y por ahora guardan la esperanza de que Konqui vuelva lo más pronto posible a casa sana y salva.