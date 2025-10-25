Sandra Morales: "La historia hay que contarla para que se entere todo el mundo"

Sandra Morales (Jerez de la Frontera, 2001) es conocida por tender puentes entre la historia, la cultura pop y la sociedad a través de breves vídeos que comparte en redes sociales, en los que aborda episodios históricos, personajes, curiosidades y dichos andaluces cargados de recuerdos y de actualidad. Por bandera, la lucha por el ADN del sur, mostrando su acento con todos los matices en sus vídeos. Ahora, la jerezana vuelve a unir tradición con nuevas formas de consumo en un libro de narrativa no lineal donde da un paso más en la creación de contenido, A tu vera. La autora, que suma casi 300.000 seguidores en Instagram y más aún en TikTok, firmará ejemplares en la Feria del Libro de Córdoba durante el sábado 25 de octubre a partir de las 18:00.

Pregunta.¿Cuándo nació en usted ese amor por la historia y las ganas de compartirla?

Respuesta.Desde que conocí un profesor en Bachillerato que me introdujo en la historia del arte y el patrimonio. Él tenía una forma muy guay de comunicarla. Luego, me mandaban trabajos en la universidad, veía videos de divulgadores, me recordaba a él y quería ser igual.

P.¿Cree que su contenido ha ayudado a que mucha gente joven se reconecte con su historia, con sus raíces?

R.Pues yo creo que no es que ayude, sino que acompaña. Me habla mucha gente agradeciéndome porque vive lejos y le ayuda ver mi contenido a estar cerca de casa. También hay chavales a los que les sirve para sentirse de aquí. La clave está en la manera y los temas que escojo para comunicarme. Siempre lo intento mezclar con cultura pop.

P.¿Cómo describiría entonces su forma de contar la historia?

R.Para mí, no existe otro lenguaje que no sea democrático, he rechazado mucho el academicismo, usar palabras técnicas... Al final, supone barreras a la hora de poder comunicarte. Yo quiero que de lo que estoy contando se entere tanto mi vecina de sesenta años como mi primo de siete. La clave está en hablar para que se entere todo el mundo. También me resulta muy fácil buscar conexiones.

P.Reivindica en sus vídeos el acento andaluz, ¿se ha sentido alguna vez cuestionada por eso?

R.Al principio lo escondía. No me sorprendía hacerlo, porque es lo que nos han enseñado desde pequeños, así que el mostrarlo fue un proceso de sentirte cómoda hablando delante de la cámara. Al final, sale tu personalidad, y en mi personalidad está mi ADN, mi habla andaluza. Me he sentido cuestionada hasta el día de hoy, recibo comentarios criticando mi forma de hablar.

P.¿Cómo fue la creación de A tu Vera?

R.He querido hacer un libro que sea un punto medio entre mi contenido en redes, que es algo muy rápido, y el formato tradicional escrito. Al fin y al cabo con mis vídeos no me da tiempo a explicarlo todo, lo único que me da tiempo es a llamar la atención. El libro es una oportunidad para dar un pasito más, la pausa en la que me paro a leer de un libro, pero sin salirme de ese formato rápido, ya que los capítulos son totalmente independientes. No tiene una narrativa lineal.

P.¿Y la elección del nombre?

R.Lo único que tenía claro es que debía ser una frase ligada a una folclórica, porque lo mismo que me gusta Judeline, para mí neofolclórica, me gustan las de pura cepa. Yo lucho mucho porque abracemos nuestros tópicos, que no sean despectivos. Que estemos a la verita de todo.

P.¿Nos podría adelantar alguna curiosidad del proyecto?

R.Te voy a dar mi top 3. Uno de ellos es la historia del Aserejé. De Granada me flipa la historia del Baptisterio, lo guay que explico en el capítulo es que no era un baptisterio. El tercero que me gusta mucho es también de Córdoba, de la historia de la Chiquita piconera, y cómo con un retrato tan icónico, al final, la vida de ella se vio truncada.

P.Durante ese tiempo de investigación, ¿ha sentido como una parte de la historia se ha perdido o se ha contado de otra forma?

R.Sí, yo peleo mucho contra eso. De lo que no hablamos, se olvida. Por ponerte un ejemplo, cuántas veces decimos "estás más perdido que el barco del arroz", sin conocer la historia que hay detrás, aunque hay varias teorías. Historias ya sean democráticas, de sesgos de género, colectivo, están condenadas a perderse y es por las que más hay que luchar.

P.¿Y qué papel tiene su generación para evitar que se pierda ese contenido, ahora que hay muchas más herramientas?

R.Yo hay una cosa que digo, si no puedes con el enemigo, únete a él. La gente siempre ve las redes como un enemigo, y lo entiendo, por ejemplo, porque nos consumen mucho tiempo. Pues si consumen mucho tiempo, utiliza ese tiempo de una buena manera. Elige qué ver y qué no, qué consumir y qué no, y qué hacer con las redes. Para todo lo que se tenga que hablar, que pelear, que luchar, esto es una pedazo de herramienta.

P.Antes ha mencionado a la cultura pop, ¿piensa que no se le da el valor real que podría tener?

R.Hay mucha gente que no la toma en serio. Pero, por ejemplo, tú te paras a escuchar una canción de Rosalía, algunas de sus letras, y te mete una metáfora que tiene que ver con Lorca, hay cultura detrás de ellas.