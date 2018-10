Los 'sanchistas' presentarán una lista alternativa a las autonómicas

La imagen de unidad que quisieron transmitir ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no representa el sentir del partido en Córdoba. Y es que el sector sanchista en la provincia ha decidido, a pesar de que en un principio no lo habían planteado, presentar una lista alternativa en las agrupaciones locales para las elecciones autonómicas del 2 de diciembre. El listado irá encabezado por Teba Roldán, que ya dirigió el movimiento crítico cuando Sánchez y Díaz se disputaron el liderazgo, pero también incluye nombres como el del expresidente de la Diputación Francisco Pulido o Rogelio Palacios -jefe de Gabinete de la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela-. Los sanchistas reconocen que no tienen intención de que sea la lista más votada, pero sí intentar presentarla en la mayoría de agrupaciones posibles. El proceso para registrar listas se desarrollará entre hoy y el martes.

"No pretendemos sacar la lista como mas votada a nivel provincial, solo darnos el gusto de ejercer nuestros derechos como militantes y darnos a conocer a todos los compañeros", aseguraron ayer fuentes socialistas. El grupo crítico reconoce que el nuevo sistema de primarias que el PSOE estrena en estos comicios se ha notado "menos" en Andalucía porque "las estructuras del partido están lastradas por 40 años de gobierno y el debate ideológico se ha sustituido, en muchos casos, por los intereses de quienes aspiran a seguir en el olimpo del poder". "A pesar de ello" -reconocieron- "un grupo de militantes y amigos comenzó hace unos días a lanzar propuestas entre ellos". El resultado es esa lista que quieren proponer a las agrupaciones.

El sector crítico parece haber cambiado de opinión después de que se haya dado por hecho que el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, vaya a ser el cabeza de lista de la candidatura del PSOE por Córdoba. La plancha, además, dejará pocas sorpresas puesto que también se ha hablado ya de Rosa Aguilar como número dos. La inclusión de todos estos nombres a pesar de que aún no se ha iniciado el proceso de primarias -que arranca hoy- ha desvirtuado el trámite que se estrenaba en estos comicios y ha animado a los sanchistas.

Tras la votación que concluye el martes, será la ejecutiva provincial quien confeccione la lista final, que a su vez pasa por el regional y de éste, a un comité director, que será el 27 de octubre. Poco margen, por tanto, hay para la inclusión de los críticos.