Sadeco participa en un estudio sobre la incidencia del coronavirus en animales de compañía

La Unidad de Sanidad y Bienestar Animal (SBA) de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) participa en un estudio que analiza la incidencia del covid-19 en animales de compañía y la transmisión entre humanos y animales, según ha informado el Ayuntamiento.

Este proyecto, promovido por el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet), el Instituto de Salud Pública Carlos III, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba y el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos de Castilla la Mancha (IREC), cuenta con la participación de Sadeco, en representación del Consistorio cordobés, que participa a través de la Asociación de Veterinarios Municipales (AVEM).

La crisis sanitaria del coronavirus ha puesto de manifiesto la necesidad de vigilar las enfermedades zoonóticas, aquellas que se transmiten entre humanos y animales. Por ello, hay que destacar que el estudio pone en valor el papel que pueden desempeñar los centros municipales de protección animal en la vigilancia de las enfermedades en las que pueden tener una participación los animales domésticos.

El estudio pretende analizar el papel que juegan los animales de compañía, y algunos animales silvestres como los linces, en la epidemiología de la enfermedad, así como la presencia del virus en dichos animales y la posibilidad de transmisión entre animales de la misma especie.

La situación creada por el covid-19 ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la bioseguridad de los centros de protección animal en relación con la situación sanitaria de los animales que llegan al mismo y al refuerzo de la función de vigilancia, especialmente de las zoonosis que pueden afectar a las personas.

Desde la dirección de Sadeco se incide en que "durante la crisis sanitaria se ha generado mucha alarma sobre la posibilidad de que los animales domésticos puedan transmitir el coronavirus y eso ha podido llevar a personas a abandonar animales". "En ningún caso se justifica el abandono, que es un delito", subrayan desde la entidad.

Al respecto, señalan que "la falta de evidencias científicas ha animado a participar en este estudio que puede ayudar a proteger a muchos animales y a mejorar el conocimiento que tenemos del coronavirus y la lucha contra la pandemia", a lo que añaden que "hay que tomar todas las precauciones para que la convivencia entre animales y personas se dé en las mejores condiciones de seguridad y bienestar".

Por su parte, el presidente de la AVEM, Juan Carlos Ortiz, destaca que "no hay constancia de que las mascotas tengan un papel importante en la transmisión del coronavirus, a partir de los datos de los que dispone la asociación", al tiempo que "actualmente, no hay evidencias científicas sobre la transmisión del coronavirus entre animales de compañía y humanos". "No se debe generar alarma en este sentido", enfatiza.