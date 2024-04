Lo que no sabías sobre el salario dental

El sarro dental, también denominado cálculo dental, se presenta en una placa llena de bacterias que se endurece y se puede acumular al borde de las encías o debajo de ellas, y puede irritar los sentidos gingivales. Presenta un color marrón o amarillento y cuando se adhiere proporciona una capa más extensa que puede generar infecciones como las caries y enfermedades en las encías.

Según los dentistas de Dentakay, una clinica dental en Turquía, “El sarro no sólo genera enfermedades bucales sino que también es estéticamente mal visto” según lo que cuentan algunos pacientes, por lo que las personas buscan mejorar la apariencia lo más rápido posible para tener así más confianza en sí mismos y mejorar su presentación ante ambientes sociales y laborales.

Conoce los diferentes tipos de sarro y descubre si tienes alguno en tus dientes

Sarro supragingival: Este tipo de sarro es cuando aparece por encima de la líneade la encía.

Sarro subgingival: El sarro subgingivales aquel que se encuentra por debajo de la encía.

¿Por qué sale el sarro en los dientes?

El sarro aparece por la acumulación de bacterias y otras sustancias de la placa bacteriana, la principal causa del sarro es la mala higiene de la boca a lo largo de la vida. Desde que tenemos memoria hemos consumido diversos alimentos que van dañando la dentadura y cuando no se cumple con un cepillado correcto, lo más probable es que aparezca el sarro y otras enfermedades, como las caries y enfermedades periodontales.

Otra de las causas más comunes para que aparezca el sarro el la malposición de los dientes, ya que esto impide que la higiene bucal sea obstaculizada porque el cepillo dental no limpia bien, para que el sarro dental se desarrolle de manera avanzada tienen que pasar varios factores como:

La composición de la saliva: Todas las personas tienen un PH diferente en la saliva, por lo cual a cada una le puede afectar el sarro de manera distinta, cuando se cuenta con un PH bajo es más propenso a acumular o favorecer el cálculo dental, además de los alimentos altos en azúcares y bebidas oscuras como el café, té, entre otros, que también ayudan en su producción.

Consecuencias y problemas derivados del sarro

Este patógeno afecta a la mayoría de la población mundial y estos son algunos de los problemas:

Dañanla estructura de los dientes.

Provoca inflamaciones enlas encías.

Provoca la halitosis que es conocido como mal aliento.

Genera pérdidasdel hueso de la mandíbula.

Provoca problemas estéticosya que los dientes se manchan.

¿Cómo eliminar el sarro de los dientes?

La placa bacteriana se puede eliminar fácilmente con el cepillado habitual, pero el sarro al endurecerse no puede ser retirado por el paciente desde casa, debe asistir al dentista y este hará un procedimiento que se llama tartrectomía o raspado radicular, donde se logra desintegrar el sarro por medio de unos ultrasonidos y luego se limpia la superficie del diente. Este tipo de raspado permite eliminar el tejido que se encuentra por debajo de las encías de una manera más profunda, no solo se hace en pacientes con sarro sino que también se aplica a pacientes que tienen alguna enfermedad periodontal. Cabe destacar que el paciente no siente nada durante el proceso de eliminación del sarro ya que el especialista aplica anestesia local y luego que termina todo el paciente solo puede llegar a sentir un dolor agudo que puede apaciguar con inflamatorios recetados por el dentista a cargo.

Existe otro procedimiento que se utiliza para eliminar el sarro y es por medio de una profilaxis dental profesional, consiste en eliminar las bacterias que se acumulan en las encías y los dientes, es totalmente indoloro y el paciente solo puede llegar a sentir una leve sensibilidad por un corto tiempo, es muy común de realizar, sin embargo es un procedimiento que solo se realiza en pacientes que no tienen el sarro tan avanzado.

La principal forma de eliminar el sarro o evitarlo es teniendo primero una buena higiene bucal, no hay que olvidar la importancia de cepillarse todos los días y utilizar el hilo dental, hay que limpiar también la lengua porque es una de las principales portadoras de bacterias que afectan considerablemente la salud dental. Se debe tomar en cuenta el cambiar el cepillo dental mínimo cada 3 meses y hacer visitas periódicas al dentista al menos 2 veces al año para un chequeo preventivo del sarro y otras enfermedades.