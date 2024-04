Robles, sobre la continuidad de Pedro Sánchez: “Es una gran noticia”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha catalogado como “una gran noticia” la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España: “No se podía ir porque eso hubiera sido el triunfo de los que consideran que la política es lodo, que es barro, y eso no lo podíamos aceptar”, ha insistido Robles durante un canutazo antes de visitar las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra que se levantan en el polígono de La Rinconada de Córdoba, adonde ha llegado en helicóptero justo cuando el presidente del Ejecutivo anunciaba públicamente su decisión.

“Es una persona entregada que está trabajando por este país y, para mí y para muchísimos millones de personas en España, creo que es una gran noticia”, ha señalado Robles, que considera que Pedro Sánchez “ha demostrado hoy que hay que hacer política con principios, con honestidad, que no vale todo”. “Los que estamos en la vida pública sabemos que estamos pendientes todavía de la maledicencia, muchas veces de la calumnia, y esas no son formas de actuar en política”, ha insistido.

La ministra de Defensa considera que Sánchez “ha demostrado una vez más su compromiso con España, su compromiso con los españoles y con una forma de hacer política que es voluntad de servicio, entrega y sobre todo decencia democrática”. “Yo creo que hace falta mucha decencia democrática; se puede criticar, naturalmente, pero creo que con el presidente del Gobierno y su mujer se han pasado unos límites que en democracia no son aceptables”, ha continuado.

Cuestionada en cómo será la legislatura a partir de ahora, Margarita Robles ha tirado de hechos para mostrar que nada tiene por qué cambiar. “No hemos parado ni un momento de trabajar, y la mejor prueba es que estamos aquí -en Córdoba, en la visita a las obras de la BLET- en un proyecto del Gobierno de España, que ha apostado por Córdoba, por Andalucía, y vamos a seguir trabajando pensando en los ciudadanos, que es lo que hemos hecho siempre”.

“Desde luego no entendemos que la política tenga que ser la descalificación, el insulto, la maledicencia… Creemos en una política comprometida, en el que naturalmente tiene que haber crítica, pero con arreglo a unos principios”, ha puntualizado la ministra, que cree que “estos días que el presidente ha estado reflexionando han venido muy bien para que todos reflexionemos: No todo vale, la política tienen que ser principios, y los que estamos en política, y quiero decirlo claramente, estamos con una voluntad de servicio; aceptamos las críticas, naturalmente, pero no tenemos por qué aceptar el insulto, la calumnia y la maledicencia”.

Ya por último Robles ha apuntado que va a estar “siempre con Pedro Sánchez”, pues hace “muchos años” que está con él: “Sé de su amor a este país, de su voluntad de servicio… Estoy personalmente muy contenta, en cualquier caso hubiera estado con él decidiera lo que decidiera, pero Pedro Sánchez no se podía ir porque eso hubiera sido el triunfo de los que consideran que la política es lodo, es barro, y eso no lo podíamos aceptar. Creo que es una gran noticia”.