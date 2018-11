Cs cree que falta "un puñado de votos" para lograr un cambio en la Junta

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha asegurado "estamos a un puñado de votos" de que se pueda lograr "una mayoría de cambio" en las próximas elecciones a la Junta de Andalucía del 2 de diciembre. Rivera, por tanto, ha pedido desde Córdoba "valentía" para "tomar las riendas" de la comunidad porque "ya hemos visto lo que pasa tras 40 años de PSOE en la Junta". El presidente de Ciudadanos, al finalizar un paseo electoral por el centro de Córdoba, ha dicho que "hemos visto las consecuencias del clientelismo y la corrupción" en la Junta y se ha referido a que el expresidente José Antonio Griñán "se ha negado hoy a declarar en la comisión en el Senado". En este sentido ha recordado "que nosotros pedimos la dimisión de Griñán y Chaves y que se apartaran de su cargo para que hubiera gobierno y entonces nos decían que estábamos locos".

Rivera ha pedido a los cordobeses que "si no se mueven seguirán los mismos, los enchufados, los corruptos". "Ustedes, ha dicho, son el cambio; un cambio por la ilusión y la esperanza". El presidente de Ciudadanos ha insistido en la necesidad de salir a votar, "para que luego no nos arrepintamos" porque, en su opinión, la posibilidad de que haya una mayoría que desaloje al PSOE de la Junta es posible y está, insiste, "a un puñado de votos". "No se resignen y vayan a votar; ese voto es la manera de decirle a alguien que se acabó y abrir una nueva etapa".

El líder de Cs se ha mostrado convencido de que su formación puede "hasta triplicar" su representación por Córdoba ya que hasta ahora tienen un escaño en el Parlamento. En este sentido ha defendido que "el cambio lo tiene que liderar una formación que crece, no una que se hunde", en referencia a que hay otras formaciones que "lo que están contando es los escaños que van a perder".

El presidente de Ciudadanos ha situado a Andalucía como la comunidad que puede "parar al sanchismo" porque "no queremos que Monedero o Echenique decidan la economía ni que los presupuestos se pacten en la cárcel, ni que el PSOE siga pactando con quienes escupen a los ministros de España".

Explicaciones a Juanma Moreno

Rivera ha asegurado que el candidato a la presidencia de la Junta por el PP, Juanma Moreno, tiene que dar explicaciones sobre las últimas revelaciones del exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla, en cuanto a la presunta financiación irregular del PP, porque, "si son ciertas, son graves". Así ha apuntado que en caso de que la formación naranja necesitara el apoyo del PP andaluz para gobernar la Junta pediría que Juanma Moreno fuera apartado.

También en relación a los pactos, Rivera ha dicho, en referencia a Vox, que "escucharemos a todos los partidos que estén con la Constitución".