Repuntan en Córdoba las multas de la ley mordaza por desórdenes en las calles: 308 sanciones en el último año

Rodeada de polémica desde mucho antes de su implantación, lo que provocó durante meses manifestaciones, protestas y concentraciones en toda España, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza, sigue dejando huella en Córdoba diez años después de su aprobación. Hasta 22 personas resultaron sancionadas en la provincia cada día durante 2024, de acuerdo a los datos recientemente publicados por el Ministerio del Interior en su portal estadístico de criminalidad.

Y es que, a pesar de los sucesivos anuncios de los distintos gobiernos sobre su intención de derogarla, lo cierto es que la ley sigue vigente en el ordenamiento jurídico y, durante el pasado año, las sanciones impuestas por algunas de las 44 infracciones que contempla dejaron en Córdoba una recaudación que superó los 5,3 millones de euros por la comisión de 8.097 infracciones. Esto supone, en todo caso, una caída del 13% respecto al ejercicio anterior, cuando fueron 9.201 multas con una recaudación récord de 5,9 millones de euros.

Más multas por desórdenes y "perturbación" de la seguridad

Algunas de las infracciones recogidas en la normativa repuntaron, especialmente las relacionadas con desórdenes en calles, espacios y establecimientos públicos, lo que incluye casos de obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores o neumáticos si ello ocasiona una "alteración grave de la seguridad ciudadana". Interior impuso 308 multas por este tipo de episodios en Córdoba en 2024, lo que implica un aumento del 16% respecto al año anterior; la recaudación subió a 218.570 euros.

Aunque en volumen son muy inferiores, también repuntaron los sucesos de "perturbación" de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos, con 11 multas -frente a las seis de 2023- y una recaudación de 15.507 euros.

En todo caso, el mayor número de sanciones por la aplicación de la ley mordaza procede del consumo o tenencia de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en calles, establecimientos públicos o transportes colectivos. En 2024 se contabilizaron 5.591 infracciones de este tipo -un 16% menos que el año anterior-, que permitieron recaudar 3,7 millones de euros, el 71% del total ingresado.

La segunda infracción más habitual es portar armas como navajas o cuchillos, así como exhibirlas o mostrarlas de modo negligente, temerario o intimidatorio. Hubo 1.071 casos de este tipo en 2024, con una recaudación que superó los 636.000 euros.

Mil euros de multa por solicitar un servicio sexual

Además, se contabilizaron 508 faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección, que se saldaron con un ingreso para las arcas públicas de 88.003 euros. A estos hay que sumar seis episodios de proyección de haces de luz sobre los agentes para impedir o dificultar su trabajo, una transgresión que puede darse en manifestaciones o actos de protesta.

Relacionado Detenido un traficante muy activo en el barrio cordobés de Sagunto que también escondía armas de guerra

Como curiosidades, hubo dos sanciones por usar en público uniformes, insignias o condecoraciones oficiales o réplicas de estas de manera "indebida", así como cuatro multas por la falta de colaboración con agentes policiales en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana. Además, se multó a una persona al pago de 601 euros por el uso uno autorizado de imágenes o datos de autoridades o agentes policiales, mientras que otra tuvo que desembolsar 1.000 euros por solicitar servicios sexuales pagados en un espacio público.

Las infracciones graves, mayoritarias

Entre los datos del informe destaca que desde que entró en vigor la ley mordaza, hace ya más de una década, en Córdoba no se han registrado multas por alguna de las cuatro infracciones catalogadas como "muy graves". Se trata de "reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión o sobrevuelo de estas"; la "fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas, explosivos, cartuchería o artículos pirotécnicos careciendo de autorización"; la "celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad por razones de seguridad pública", o la "proyección de haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes".

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana incluye multas de entre 100 y 600.000 euros, según la entidad de la infracción. Las muy graves se sancionan con multa de 30.001 a 600.000 euros; las graves, con multas de 601 a 30.000 euros, y las leves, con multas de 100 a 600 euros. En Córdoba, las más habituales son las graves, de las que en 2024 se contabilizaron 7.494, mientras que las leves fueron 603. La sanción, además, puede llevar aparejada la retirada de armas y de las licencias o permisos correspondientes; el comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción; la suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos, e incluso la clausura de fábricas, locales o establecimientos.