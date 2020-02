El Ministerio del Interior refuerza la Policía Nacional con 47 nuevos agentes en Córdoba

El Ministerio del Interior reforzará la plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Córdoba con 47 nuevos efectivos, tanto en la capital como en la comisaría de Lucena-Cabra. Esta cuantía de agentes es la primera del borrador presentado hasta la fecha.

Además, la incorporación de estos efectivos no se llevará a cabo hasta los meses de junio o julio, ya que depende de las alegaciones que se presenten a esta propuesta por parte de los diferentes estamentos y al proceso que se lleve mientras tanto. No en vano, la convocará definitiva del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no se aprobará hasta dentro de un mes y medio y, posteriormente, llegará el turno de las reclamaciones.

Según las fuentes consultadas por el Día, del total de nuevos agentes que llegarán a la capital a partir del próximo verano, 27 serán policías, cinco oficiales y cuatro subinspectores. En el caso de la comisaría de Lucena-Cabra, el número de efectivos previsto es de ocho policías, un oficial y dos subinspectores. En estos números no están incluidos los policías de nuevo ingreso que tienen que salir de la Academia de Ávila, ni tampoco la otra remesa que tiene que llegar a Córdoba y que será de mandos. En concreto, según las mismas fuentes, en la categoría de inspectores se prevé la incorporación de 13 efectivos.

La Policía Nacional de Córdoba comparte la situación de otras grandes ciudades de Andalucía, donde este cuerpo ha ido perdiendo agentes poco a poco en los últimos años debido a las jubilaciones y los traslados a capitales como Madrid y Barcelona, que siempre han requerido un mayor número de personal. A ello se le ha unido las escasas incorporaciones de los años de la crisis, en los que la tasa de reposición cero dictada por el Gobierno de Mariano Rajoy hizo que no se cubrieran las vacantes.

Al respecto, desde el sindicato Justicia Policial (Jupol) en Córdoba han señalado que la incorporación de estos nuevos efectivos “es un empujón bueno”, si bien, han reconocido que “hay unidades que están mal y en las que hacen falta agentes”. Además, desde la organización han reconocido que uno de los problemas que atraviesa la Policía Nacional en la provincia cordobesa es que el catálogo de puestos está “desfasado” y también han alertado de que existe un déficit del 20% de la plantilla.

En la provincia de Córdoba hay unos 850 efectivos policiales

Mientras, desde la Confederación Española de Policía (CEP) han tildado de “insuficiente” estas 47 futuras incorporaciones. La plantilla, han anotado, “ha perdido casi un tercio de efectivos” en los últimos años y, además, “hacen falta un centenar de agentes”.

También desde esta organización han hecho hincapié en que el problema de la falta de efectivos policiales se debe a la “desactualización del catálogo” de puestos en Córdoba. En esta línea, han explicado que no se modifica desde 2011 y, mientras tanto, los servicios que han de prestar los agentes han aumentado. Como ejemplo, han aludido a la puesta en funcionamiento del Juzgado de Guardia de 24 horas en Córdoba. Así, han subrayado, que “con el actual catálogo es insuficiente, por ejemplo, para cubrir los traslados de arrestados a los juzgados”. También han aludido a la necesidad de que en el Hospital Reina Sofía se establezca un módulo penitenciario.

Según fuentes del Cuerpo, en la actualidad hay en la provincia de Córdoba unos 850 efectivos. El problema de la falta de efectivos policiales en la provincia no es nuevo. Los sindicatos llevan años alertando de la situación y han estimado que en Córdoba hace falta cubrir entre un 20 y un 25% de puestos.

Además, la Policía Nacional está también a la espera de la construcción de dos nuevas comisarías, que serán las que sustituyan a las actuales dependencias de Campo Madre de Dios y del Parque Figueroa, cuya edificación será posible tras el acuerdo del Ejecutivo Central con el Ayuntamiento para la cesión de dos parcelas.