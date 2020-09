El PSOE pide a Bellido que recurra la sentencia contra el tanatorio municipal en San Rafael

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al cogobierno de PP y Cs y a su alcalde, José María Bellido, que recurra la sentencia que anula la licencia concedida para la construcción de un tanatorio público en el cementerio de San Rafael. El concejal del PSOE José Antonio Romero, gerente de Cecosam cuando se le concedió dicha licencia, ha dicho que su grupo respeta la sentencia, "pero no la compartimos". Romero ha dicho que si la sentencia no se recurre, "el alcalde deberá explicar cuál es su proyecto para Cecosam porque nadie lo conoce".

El edil socialista ha defendido que el proyecto planteado durante el anterior mandato de PSOE e IU era "de consenso" y ha recordado que todas las funerarias lo arropaban, "menos una". Las empresas funerarias, precisamente, según ha dicho Romero, "solo pueden trabajar en las instalaciones municipales y no en los tanatorios privados" y, ha asegurado, "o trabajaban en las instalaciones de Cecosam o tenían que cerrar".

Romero ha insistido en que este proyecto se puso en marcha "para dar un servicio de calidad de lo público" con "precios asequibles, aprobados y publicados con total transparencia". Otro de los objetivos, ha añadido, era convertir Cecosam "en una empresa moderna y sin problemas financieros", así como hacer de ella una empresa semejante a las de su ramo en toda España, como las de Málaga, Granada, Madrid o Palma de Mallorca.

El edil socialista ha asegurado que se siguieron todos los procedimientos establecidos y se obtuvieron todos los informes favorables para obtener la licencia. Ha recordado que se hizo una consulta técnica a la Gerencia de Urbanismo, así como a la asesoría jurídica de Cecosam, y ambas dijeron que estaba bien planteado. "Los técnicos dan licencia a Cecosam porque se cumplen las normas vigentes, dar licencia es un acto reglado, que dan los técnicos, no los políticos", ha insistido Romero.

Sobre los argumentos que rezan en la sentencia para declarar ilegal la licencia, Romero dice que se confunde sala de velatorio con incineradora, pero, ha recordado, "no va horno crematorio, solo sala de velatorio". Entiende además que "no analiza el proyecto ni la actuación validada por la licencia" cuando "no se trata de enfrentar una nueva actividad, sino de dotar al cementerio una actividad complementaria".

Además, Romero también ha apostillado que "la sentencia deja la labor de los técnicos municipales en entredicho, cuando los mismos que dan licencia ahora la daban antes".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista entiende que si el cogobiernono recurre la sentencia atentará "directamente contra los intereses municipales y se pondría de lado de una sola empresa privada".