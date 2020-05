El PSOE critica la falta de consenso en la elaboración del plan de choque contra el coronavirus en Córdoba

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha criticado que el alcalde, José María Bellido, está "ocupado en otras cosas" y ha delegado en otros y relegado "a un segundo plano" el liderazgo para elaborar el plan de choque "del que lleva hablando desde el inicio de la pandemia y que todavía, diez semanas después, es un borrador al que hoy mismo siguen incluyendo aportaciones".

"Además de titulares bonitos, como el de que quería un plan para toda la ciudad a dos años, no se ha concretado nada, ni siquiera el reparto de mascarillas a la población (desde este jueves obligatorias), que anunciaron por primera vez hace cuatro semanas y aún no han llegado a los domicilios de los cordobeses", ha afeado la portavoz socialista.

Ambrosio ha reprochado que lo que se ha facilitado hasta el momento a la oposición no es un plan de choque, pues de una primera lectura, se puede apreciar que "se trata de una enumeración de medidas superpuestas y que, por supuesto, no servirá para lo que están pensando este tipo de estrategias, paliar el primer impacto de la pandemia pues hace ya casi tres meses que el covid-19 llegó para transformar toda la realidad".

Este punto ha recordado que "hace semanas que los vecinos y vecinas de Córdoba pueden salir y no tienen las mascarillas que les llevan prometiendo un mes y hace diez días que los comercios y bares están abriendo a pulmón y no han recibido ni el más mínimo apoyo por parte del Ayuntamiento".

En esta línea, ha añadido que este retraso y la falta e consenso se debe "en exclusiva" a la falta de interés por parte del alcalde "que ni ha conseguido reunir a todos los agentes sociales y económicos en torno a este plan".

En cuanto al papel de la oposición, "a la que el alcalde ha decidido darle un papel muy secundario pese a representar a un importante número de ciudadanos, nadie podrá decir que no ha colaborado puesto que al menos las propuestas del PSOE para el plan de choque las tienen desde el pasado 30 de abril y la mano tendida desde el primer momento".

La financiación del plan

Sobre la financiación del plan, la portavoz ha afeado que Bellido piense financiar estas medidas o con el presupuesto que aprobaron previo a la pandemia sin modificar y que hayan supeditado muchas de ellas a que se pueda usar el superávit municipal, pese a no cumplir con los requisitos que recogen la ley de estabilidad presupuestaria.

"Si Bellido y su responsable de Hacienda, Salvador Fuentes, hubieran trabajado con efectividad durante sus primeros meses de mandato, hubieran podido cumplir con los requisitos como el del Pago Medio a Proveedores para poder estar utilizando ya el 20% de este superávit", ha abundado Ambrosio.

El informe de la Intervención municipal sobre la liquidación de 2019 refleja en sus conclusiones que el Ayuntamiento de Córdoba "incumple el objetivo de la regla de gasto y con el periodo medio de pago a proveedores de manera continuada desde junio del año 2019", ha recordado la socialista.

La edil del PSOE ha enfatizado que "tal y como he defendido, no ahora por una pandemia, sino porque siempre he creído que los Ayuntamientos tienen que poder gestionar sus fondos, apoyamos la reivindicación de poder usar el superávit municipal para ayudar a quienes peor lo están pasando por el efecto del covid-19".