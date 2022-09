El PSOE de Córdoba anuncia que sus candidaturas para las municipales de 2023 se conocerán en diciembre

La secretaria general del PSOE de Córdoba y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafi Crespín, ha anunciado este martes que todos los candidatos de la formación para las elecciones municipales de 2023 estarán elegidos antes de final de año, si bien los estatutos contemplan que aquellos de las ciudades de más de 20.000 habitantes deberán estarlo a mediados de diciembre y que en municipios más pequeños el plazo se amplía hasta el 12 de enero.

“Tenemos la necesidad de que el PSOE gobierne cuanto más ayuntamientos mejor, porque no hay comparación en cómo se gobierna una crisis desde la izquierda hoy, protegiendo a las familias, a las empresas y a las clases medias trabajadoras, y cómo lo hizo la derecha y el PP en 2008, con los pensionistas teniendo que sacar adelante a sus familias, con aumento del desempleo, desahucios, pobreza infantil y coincidiendo con que en Europa no había un liderazgo social y se optó por salvar a la banca y no a las personas”, ha recordado la secretaria de los socialistas cordobeses. “Donde gobernamos, sabemos que la gente va a saber reconocer el esfuerzo del PSOE en proteger de tantas amenazas a su país y a la gente, y donde no lo hacemos, podemos afirmar que somos la única alternativa, posible, real y efectiva”.

Crespín ha insistido en que “la memoria nos lleva a recordar con angustia ese tiempo” y que “por eso, porque sabemos de la importancia y de la necesidad de tener gobiernos socialistas en todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, estamos ya inmersos en la planificación de las candidaturas, en los programas electorales y en reeditar nuestro compromiso con la ciudadanía”.

Durante su comparecencia, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha afirmado que el mandato del alcalde popular, José María Bellido, en la capital “ha fracasado” y que han sido “cuatro años perdidos por la dejadez, el escándalo y el desgobierno” que han mantenido a la ciudad “paralizada por falta de ideas, de capacidad y de autoridad”.

Crespín ha aludido al caso Infraestructuras y al cese de Dorado para suscribir que “el alcalde ha sumergido la imagen de Córdoba y de una institución como el ayuntamiento en un esperpento diario”, y le ha afeado que hubiese encabezado “el peor gobierno de la historia de la ciudad”.

La socialista también ha tenido críticas para el socio minoritario de gobierno, Ciudadanos, a quienes se ha referido como “los que venían a regenerar la vida política y a acabar con el bipartidismo, y lo único que han demostrado era que venían a pegarse al PP a la derecha”, por lo que defendió que “los cordobeses y cordobesas merecen algo mejor”.

En este punto, ha reafirmado que “en el PSOE de Córdoba estamos preparados para volver a reactivar esta ciudad con ganas, ideas y proyectos” porque “somos la única alternativa posible, real y efectiva”, y ha incidido en que “estamos listos para coger las riendas del gobierno local y dar respuestas a los cordobeses y cordobesas conectando con su estado de ánimo, planteando soluciones a sus problemas económicos, a la desigualdad, al cambio climático, a su poder adquisitivo y a la situación de los barrios de la ciudad”.

“El adversario del actual gobierno local en Córdoba es el PSOE sea quien sea el candidato o la candidata en la capital, y ya estamos trabajando en un proyecto de futuro a muy corto plazo, tanto como mayo, cuando serán las elecciones municipales, porque somos la única opción real y posible de gobierno”, ha remarcado.