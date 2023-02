El PSOE y Antonio Hurtado, seguros de "recuperar la Alcaldía de Córdoba"

El socialista Antonio Hurtado ha presentado oficialmente este miércoles la lista con la que el PSOE de Córdoba capital concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo. El candidato ha explicado que la candidatura ha sido el resultado de un proceso ejemplar en el que han primado la buena voluntad y la buena fe, un proceso muy participado en comunicación constante con la Secretaría General, con las agrupaciones, con la ejecutiva y con los militantes.

“Las asambleas hicieron sus propuestas y hemos conseguido respetar al territorio. Todas las agrupaciones están representadas, de ahí la unanimidad a la hora de refrendar la lista. Hemos hecho una apuesta por un equipo joven y muy formado en el que está representando el actual grupo municipal con cuatro miembros. Han realizado un gran trabajo en estos cuatro años y hay que aprovechar esa experiencia”, ha explicado Hurtado.

Además de experiencia, el alcaldable, por su parte, aporta liderazgo, algo que asegura que Córdoba no tiene actualmente. El siguiente paso será definir el programa electoral y el proyecto político. En el PSOE llevan preparándolo dos meses con 11 grupos que se han creado, aportaciones por redes y correo electrónico. Todo estará listo el 19 de marzo.

“Para mí es un privilegio, un reto emocionante que nos hemos marcado en el PSOE para recuperar la Alcaldía de Córdoba, que estoy seguro que la vamos a conseguir. La sensación en la calle es que nos estaban esperando y por eso el PSOE tenía que hacer una apuesta decidida para generar la esperanza que necesitaban. Vamos a sacar el mejor resultado de la historia democrática en esta ciudad y mantendremos la Diputación Provincial”, ha señalado el también diputado nacional.

El empleo, un objetivo prioritario

El empleo es el objetivo prioritario de la candidatura del PSOE y para ello, asegura Hurtado, aporta algo fundamental: “Mi cultura económica, mi formación para hacer una apuesta decidida. No podemos seguir siendo la segunda capital de España con mayor tasa de paro, ni estar instalados en el conformismo. El PSOE va a tomar todas las medidas habidas y por haber. Me he reunido con colectivos empresariales y saben que pueden confiar en mí. Lo he demostrado ejerciendo puestos en el área económica en la provincia. Saben que nunca haría nada por destruir empleo. Lo mantendré y crearé más”.

El candidato socialista ha incidido en la cooperación y el vínculo con los agentes económicos y sociales para sacar a la ciudad de la precariedad, los bajos salarios y la elevadísima tasa de paro.

Por otro lado, considera que las listas de espera en Urbanismo son inadmisibles. “Es un lastre para la economía de la ciudad. Nos vamos a implicar a poner a funcionar el Ayuntamiento, los servicios sociales, los centros cívicos, la Gerencia de Urbanismo, incluyendo muchos más recursos humanos y una apuesta por la digitalización y por la atención presencial”.

Antonio Hurtado se ha comprometido a “hacer lo imposible” para dar oportunidades a miles de jóvenes que están metidos en un pozo negro del que no saben salir y para conseguir una ciudad más equilibrada. “Me avergüenza que 5 de los 15 barrios más pobres de España estén en Córdoba y es bochornoso también ver la suciedad que hay en todos los barrios. El gobierno municipal del PP tampoco ha sido capaz de sacar nuevas promociones a través de Vimcorsa. Sólo ha entregado las llaves de las promociones de Isabel Ambrosio”.

Un gran espacio congresual en Miraflores

Entre sus compromisos ha destacado también el de estudiar la Puerta del Sur (un gran espacio congresual en Miraflores), la apuesta por la ciencia, las industrias culturales y el turismo sostenible.

“Soy muy ambicioso para mi ciudad. Mis expectativas personales están más que cubiertas. Mi ambición no es personal, me considero un privilegiado. Pero sí quiero que mi ciudad esté en el lugar que se merece, para dar un salto a una ciudad del siglo XXI en la que la lucha contra el cambio climático sea también una realidad. Seremos referente a nivel nacional en esa lucha, en la movilidad sostenible, en la apuesta por el autoconsumo energético, por la transformación digital para evitar desplazamientos innecesarios, una apuesta por la bicicleta y el peatón, por las sombras y por los árboles”.

En su comparecencia ante los medios de comunicación han acompañado a Antonio Hurtado casi todos los primeros puestos en la plancha socialista para el 28-M: Carmen González, José Antonio Romero, Alicia Moya, Ángel Ortiz, Ana López, José Molina y Marta Moreno. Los coordinadores de campaña son Isabel Bernal y Joaquín de Gea.