Nueva protesta contra la caza con perros en Córdoba: "Esta masacre tiene que finalizar"

"No podemos estar en el siglo XXI soportando esta crueldad y falta de respeto con los animales". Este es uno de los argumentos esgrimidos por la Plataforma NAC (No a la Caza) que ha convocado una manifestación en Córdoba este domingo. La protesta ha vuelto a sacar a la calle a las personas que están en contra de la actividad cinegética que ha recorrido las principales vías de la capital cordobesa.

La portavoz de esta organización en Córdoba es María José Pérez, quien ha incidido en la necesidad de que esta "masacre tiene que finalizar". Es más, ha insistido en que "tenemos que respetar a los animales, se tiene que respetar la vida, sin distinción de especies y tiene que finalizar esta masacre, este abandono y maldad contra los animales y, en concreto, con los perros de caza".

Esta plataforma inició su andadura en 2010 para reivindicar el final de la caza con perro y "la caza en general", ha recordado. Córdoba no ha sido la única capital de provincia en la que se ha convocado esta manifestación, puesto que el mismo colectivo ha salido a la calle en más de 40 ciudades de España.

En concreto, las organizaciones animalistas se han manifestado en contra de la enmienda impulsada por el PSOE para excluir a los perros de caza y de trabajo del proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar animal al considerar que todos los perros son iguales ante la ley y, por tanto, merecen el mismo trato.

Con el lema #MismosPerrosMismaLey, la manifestación ha contado también con la participación y apoyo de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (Appda).

Pérez ha expuesto que "la fecha que decidimos para convocar estas manifestaciones es coincidiendo con el final de temporada de la caza con perro que, además, coincide con el abandono masivo de perros de caza, aunque se están abandonando todo el año".

Al término de la manifestación se ha leído un manifiesto en el que se ha dado cuenta del "maltrato existente en España porque somos referentes en maltrato animal en Europa, somos el único país de la Unión Europea donde está permitida la caza con perro", ha expuesto.

La portavoz ha subrayado que desde la plataforma "reivindicamos que esta actividad cruenta y anacrónica finalice. No podemos permitir y estar en el siglo XXI estar manifestándonos contra estas cosas tan evidentes".

"Tenemos que respetar a los animales, se tiene que respetar la vida, sin distinción de especies y tiene que finalizar esta masacre, este abandono y maldad contra los animales y, en concreto, con los perros de caza", ha destacado y ha considerado que "no podemos estar en el siglo XXI soportando esta crueldad y falta de respeto con los animales".

En su reivindicación #MismosPerrosMismaLey han recabado el apoyo de periodistas, actores, escritores, comunicadores y músicos que exigen la retirada de la enmienda del PSOE para dejar fuera a estos perros.

Así, participan en el vídeo para exigir la retirada de la enmienda presentada por el PSOE al proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, Susana Griso, Julia Otero, Fernando Tejero, Iñaki López, El Gran Wyoming, Sandra Golpe, Manolo García, Nathalie Seseña, Ana Polvorosa, Sandra Sabatés, Pilar Eyre, Pilar Rahola, Hombres G, Aleix Espargaró, Daniel Pérez Prada, Josefina Palomares, Eva Isanta, Daniel Guzmán, Carlos Rodríguez, Topacio, Conchita, Pilar Eyre, Ana Francisco, Cristina del Valle o Marc Gené.

La plataforma argumenta que excluir a los perros de los cazadores en la nueva ley de protección, derechos y bienestar animal supone discriminar a los perros por la actividad que ejerzan, lo que supone un "retroceso y puro racismo obsoleto".

En ese sentido, los convocantes consideran que no tiene ningún sentido que unos perros queden protegidos y amparados por ley y otros no, algo que supondría perpetuar el maltrato animal en España. "Una Ley debe ayudar a avanzar a una sociedad y no mantenerla impune a las injusticias", apunta la organización en un comunicado