Nueva protesta en Córdoba contra la falta de personal laboral en Educación

El comité de empresa del Personal Laboral de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Córdoba se ha concentrado ante la puerta de la Escuela Infantil San Rafael para denunciar el sistema de cobertura de las sustituciones y su tardanza así como para reclamar la actualización y adecuación de la relación puestos de trabajo (RPT) de los centros educativos dependientes de esta Delegación.

La sustitución de las bajas por incapacitación temporal (IT) son "uno de los grandes problemas que hay" en la Junta de Andalucía, según los trabajadores. Este problema ha surgido por la "inmensa burocracia que hay que seguir desde el momento en el que una compañera o compañero se da de baja".

El procedimiento de comunicación de la misma, las autorizaciones de otras delegaciones, el periodo de espera en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), baremaciones y nuevas autorizaciones significan "un auténtico laberinto que solo sirve para retrasar la contratación del personal que pueda realizar esas sustituciones". El personal que se queda trabajando "no puede esperar cerca de dos meses a que se contrate a una persona mientras se carga sobre ellos el trabajo a realizar", han denunciado.

Esta tardanza "conlleva el deterioro físico y mental del personal" que continúa trabajando en los centros a la espera de las sustituciones, "provocando en muchos de sus casos más bajas por accidentes laborales, sobrecargas musculares y cuadros de ansiedad y depresión", han alertado. De esta forma, "se puede constatar que la tardanza en las sustituciones por bajas IT provocan más bajas IT, el círculo vicioso en el que les hace girar la Administración General de la Junta de Andalucía para ahorrarse el dinero de las sustituciones a costa de explotar al personal laboral y de la calidad en la Educación".

Otro problema que incide en la cobertura de las sustituciones, consideran los trabajadores, es la no actualización de la RPT de los centros dependientes de esta Delegación. Con más de 150 adscripciones en la provincia cordobesa, "el caos de destinos y funciones se manifiesta en el momento de autorizar la sustitución de alguien que no debe estar trabajando en un centro, ya que en la RPT no está creada esa plaza". La actualización que demandan estos profesionales conlleva la creación de las plazas correspondientes en aquellos centros de reciente creación, como es el Instituto de Educación Secundaria Casiana Muñoz, abierto y funcionando con personal adscrito desde la misma Delegación de Educación y Deporte en Córdoba, han informado.

Así, el Comité de Empresa del Personal Laboral de la Delegación de Educación y Deporte se ha concentrado ante la puerta de la Escuela Infantil San Rafael para exigir una solución a la tardanza en la sustitución de las bajas. La mejor solución, consideran, pasa por la puesta en marcha de la Bolsa Única Común "ya que es inaceptable que, después de dos años, haya aún categorías por terminar la baremación provisional".

Por último, desde los sindicatos se han preguntado "¿hasta cuándo quiere estirar esto la Junta de Andalucía? ¿Hasta que estén próximas las elecciones para conseguir un rédito en las urnas a costa de la necesidad de las personas desempleadas y machacar a los que sí tienen trabajo? Tampoco nos tendría que extrañar viniendo de un Gobierno así", han criticado.