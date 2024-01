Y tras una mágica Navidad, el primer día de rebajas prolonga el buen ambiente en Córdoba

Se terminó la Navidad. Toca decir adiós una vez más a esas copiosas comidas con familiares y amigos, a las cenas de empresa, a la entrañable Nochebuena, a la festiva Nochevieja y al mágico Día de Reyes. Toda la parafernalia navideña ha finalizado. Sin embargo, y sin apenas tiempo para descansar y mentalizarse, el comercio y el ambiente por las calles de Córdoba no cesa. El motivo es más que irresistible: es el turno de esa época tan deseada en la que las tiendas aplican grandes descuentos a sus productos.

Las rebajas de enero son ya una realidad. Tan solo un día después de la visita de los Reyes Magos, algunos todavía apurando los últimos trozos del roscón, los cordobeses no han perdido el tiempo y se han lanzado a las tiendas a por las primeras ofertas, aunque algunos comercios ya las habían puesto hace algunos días. Por el Centro de la ciudad, pese a tratarse de un domingo, se han visto multitud de personas caminando de un lado para otro cargadas con bolsas. Por supuesto, la gran mayoría de las tiendas han aprovechado el inicio de la temporada de rebajas invernales para abrir sus puertas.

Carteles de rebajas en grande adornan ya los escaparates. Descuentos del 30%, el 40% o incluso más del 50% han atraído a centenares de cordobeses a cada negocio y ya en el primer día se han podido ver largas colas. Por ejemplo, en el Pull and Bear de la calle Conde de Gondomar, 2, la cola iba desde el mostrador a la puerta de entrada. Es "lo común" al inicio de esta época del año justo después del Día de Reyes. Al menos así lo ha asegurado la encargada de la tienda, que desde primera hora ha estado tramitando "tanto devoluciones como compras".

Y es que no solo se han beneficiado de este día aquellos que tienen que devolver o cambiar los regalos con los que los Reyes Magos no han acertado del todo. Son muchos los que han salido a la calle dispuestos a adquirir los primeros chollos. En la cola del propio Pull and Bear, Lola Tirado ha explicado que no le ha quedado más remedio que irse este domingo de rebajas porque sus hijos estudian fuera de Córdoba y quiere "que se vayan el lunes con la ropa lista".

Esta señora cordobesa ha aprovechado para devolver alguna prenda de ropa que "estaba mal de talla" y llevarse dos vaqueros para sus hijos, ambos con casi un 50% de descuento cuyo precio ha pasado de los 30 euros a los 16. Como bien ha comentado una clienta de la tienda Lola Ruiz (calle Cruz Conde, 19), "este día se viene a descambiar cosas y también se aprovecha para comprar más barato". En esta tienda local los carteles del 50% de descuento han llamado mucho la atención. Es por eso que la encargada ha confesado que "se espera que venga mucha gente, pues la Navidad también ha ido muy bien".

Una de las tiendas favoritas de los cordobeses es la de Álvaro Moreno (Conde de Gondomar, 1). Este domingo ha estado a reventar desde primera hora y su cola de clientes daba la vuelta completa al interior. Bolsas con ropa para devolver, camisas, sudaderas, abrigos a mitad de precio... "Ya había mirado algo de ropa antes -del Día de Reyes- y he aprovechado el primer día para comprar cosas que me hacían falta, son descuentos que tienen ahora y más tarde ya no los encuentras", ha destacado Rafael Pérez mientras esperaba en la eterna cola.

Sin ninguna devolución, solo compras, este cliente de Álvaro Moreno ha asegurado que "merece la pena esperar colas si vas a tiro hecho y con la logística previa ya preparada". Aunque comprar en el primer día de rebajas puede ser un deporte de riesgo, parece que es rentable sacrificarse. Tan solo había que ver la entrada de El Corte Inglés de Gran Capitán, que pese a ser un domingo, su alta transición de personas ha transmitido la sensación de que la Navidad todavía no ha terminado.

En la zapatería Ulanka (calle Concepción, 2), los descuentos de entre un 30% y un 50% ya estaban a principios de semana, es decir, disponibles para usarlos como regalos en el Día de Reyes. Es por eso que la afluencia este domingo ha sido la habitual de la última semana. Eso sí, como ha indicado la responsable de la tienda, Yolanda Leiva, lo que más se está viendo en este estreno de las rebajas de invierno son "muchas devoluciones y cambios".

"No nos podemos quejar del nivel de ventas en estas fiestas. Es normal en esta primera semana que venga mucha gente. Luego la cosa se afloja, pero esperamos una buena época", ha confesado Yolanda. Ni siquiera ha dado tiempo a recoger las atracciones navideñas del bulevar de Gran Capitán en un domingo atípico en el Centro de la ciudad. Y es que las rebajas se han encargado de prolongar el buen ambiente en Córdoba tras una mágica Navidad.