La previsión de un 'baby boom' por el confinamiento se desvanece en Córdoba

La natalidad sigue en descenso en Córdoba y buena cuenta de ello lo da el número de partos atendidos en el Reina Sofía en el último año. Ni siquiera el confinamiento decretado en marzo de 2020, del que los especialistas esperaban un baby boom, ha animado esta cifra. Al contrario, entre diciembre de 2020 y enero de 2021 (cuando deberían haber nacido los bebés concebidos en marzo y abril) han venido al mundo menos niños en el hospital cordobés que en el mismo periodo del año anterior; 367 frente a 410, es decir, 43 menos.

En los últimos años, la natalidad ha ido decreciendo de forma preocupante en la provincia, de forma que si en 2015 vinieron al mundo 7.050 niños, en 2019 lo hicieron 5.998, lo que supone 1.052 menos en solo cuatro años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por el momento, de 2020 solo están cerrados los datos del primer semestre, en el que se produjeron 2.884 nacimientos.

El responsable de la Unidad de Partos del Reina Sofía, Antonio de la Torre, cree que la situación puede empeorar, tal y como reflejan los datos: en enero de 2021 en el centro sanitario se han atendido 188 partos mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron 224 (36 menos).

El pasado año, en el Reina Sofía se asistieron 2.663 alumbramientos, un 6,5% menos que en 2019, cuando fueron 2.849. Comparando con la última década, la caída es de un 35% ya que en 2011 se registraron 4.105. Desde 2008, esta cifra no ha dejado de bajar en el hospital cordobés.

En 2006, sus profesionales atendieron 4.138 alumbramientos, en 2007 descendieron levemente hasta los 4.092; y en 2008 se anotó la cifra más alta de los últimos 15 años, ya que se produjeron 4.389 partos. En 2009 y 2010 el número logró mantenerse en 4.164 y 4.112, respectivamente.

Desde entonces el descenso ha sido continuo debido principalmente a los problemas económicos que trajo la crisis de 2008 y de los que la clase media no había logrado recuperarse. Ahora, con las nuevas circunstancias provocadas por el covid-19, todo parece indicar que la situación puede empeorar aún más.

"Está pasando como en la anterior crisis y es que para tener niños hay que tener dinero para criarlos", señala De la Torre. El covid "no solo está afectando a la salud física, sino también a la salud económica de las familias y eso influye mucho", añade el ginecólogo. Otro factor para el descenso de la natalidad es que cada vez son más las parejas que deciden no tener descendencia más allá de las causas económicas.

Que el Reina Sofía vuelva a la cifra de más de 4.000 partos, como tenía antes de 2011, "es complicado" porque hay que tener en cuenta que, aunque la natalidad subiera, en Córdoba hay dos hospitales privados con servicios de Obstetricia, por lo que los alumbramientos están más repartidos.

Edad de las embarazadas

La edad media de las gestantes que acuden al Reina Sofía está más o menos estabilizada y sigue en 31,2 años. La curva de la gráfica se ha aplanado y esto puede ser una señal –según ha interpretado el doctor– de que las madres con más capacidad económica se van a la privada; y para tener una determinada capacidad económica hay que tener una cierta edad.

En la última década, la edad media de las gestantes que dan a luz en el complejo hospitalario ha pasado de 29 años a 31, una cifra que se está manteniendo.

Por otro lado, a más años, más posibles complicaciones porque hay un mayor número de mujeres con enfermedades concomitantes, diabéticas, hipertensas o hipotiroideas. Sus partos, por lo tanto, son más complicados que los de una gestante más joven y sin patologías asociadas. Buena parte de ellas acude al Reina Sofía, que ofrece más servicios respecto a los privados en caso de que haya problemas.

Todo esto se refleja en el número de cesáreas practicadas. En este sentido, el hospital siempre ha tenido un porcentaje bastante estable y uno de los más bajos de Andalucía, pero ha pasado de alrededor de un 18% de cesáreas realizadas a un 24% en 2020, precisamente porque esos alumbramientos más complicados se asisten en el Reina Sofía.

Por otra parte, de los 2.663 nacimientos del pasado año, 59 fueron múltiples (cinco más que en 2019), lo que supone un 2,21% del total (de estos, 58 fueron gemelares y uno de trillizos), mientras que 263 fueron prematuros (el 9,87%), 18 más que el año anterior. A mayor edad de la paciente, mayor es la tasa de prematuridad (los bebés de menos de 37 semanas de gestación), indica el ginecólogo. Del total de nacidos en el Reina Sofía, 1.375 fueron niños (el 51,6%) y 1.288 niñas (el 48,3%).

Por último, 1.186 de las gestantes que han dado a luz en el Materno eran primerizas, un 45,5% del total. En general, el porcentaje de primíparas está estabilizado entre el 45% y 55%.

Planes de parto

En 2013, el hospital puso en marcha un plan de partos que consiste en un documento en el que la mujer refleja cómo quiere que se desarrolle su proceso de alumbramiento. Esto es, la elección del acompañante, si desea analgesia epidural o no, si quiere participar en las decisiones durante el desarrollo del parto (que se le pida permiso para ponerle oxitocina, que no se le rompa la bolsa sin consultarla, etc), invitar a la pareja a que tenga una actitud más activa... La intención es que la mujer se involucre en todos los procedimientos que se hacen a lo largo del desarrollo de un alumbramiento.

En general, la gestante que hace este tipo de documento quiere dar a luz de la forma más natural posible. Sin embargo, en el momento en el que se administre la analgesia epidural ya no se puede hablar de un parto totalmente natural porque han tenido que intervenir los profesionales de la unidad.